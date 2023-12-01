Имеющего доступ к государственной тайне бывшего военного осудили за выезд из РФ

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В Краснодарском крае суд оштрафовал бывшего военнослужащего, который имел доступ в гостайне, за то, что он покинул территорию РФ. Отмечается, что он не имел права выезжать из страны до 2027 года и был осведомлен об этом. Информацию сообщает Лента.ру, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов края.
Сообщается, что мужчина в ноябре 2022 года пересек границу с Абхазией.
Бывшего военного признали виновным по части 1 статьи 283.2 УК РФ («Нарушение требований по защите государственной тайны») и назначили ему штраф в размере 200 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Украинскому нацгвардейцу дали 24 года колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алина Юрчак