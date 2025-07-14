Иностранцы избили беременную россиянку за отказ познакомиться
В Краснодаре двое иностранцев избили беременную женщину за отказ познакомиться
В Краснодаре беременная женщина заявила, что на нее напали двое иностранцев. Об этом пишет Telegram-канал «Краснодар и край».
Накануне женщина шла домой от автобусной остановки «Краснодарская ТЭЦ». К ней подошли пьяные иностранцы с предложением познакомиться.
Россиянка отказалась, тогда один из мужчин ударил ее кулаком по лицу. У пострадавшей отекла половина лица и пошла кровь из носа.
Она вызвала скорую помощь и полицию. Правоохранители через 45 минут приняли заявление по факту произошедшего, а медики приехали лишь спустя десять часов.
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