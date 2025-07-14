Иностранцы избили беременную россиянку за отказ познакомиться

14 июля 2025, 14:35

В Краснодаре двое иностранцев избили беременную женщину за отказ познакомиться

Фото: iStock/Natalia Kuzina

В Краснодаре беременная женщина заявила, что на нее напали двое иностранцев. Об этом пишет Telegram-канал «Краснодар и край».