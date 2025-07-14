Готовившего теракт агента украинских спецслужб ликвидировали в Тюмени
ФСБ ликвидировала агента украинских спецслужб, который хотел подложить бомбу под машину российского военного в Тюмени. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
При попытке задержания у схрона со взрывчаткой преступник оказал сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. На месте происшествия силовики изъяли взрывное устройство, травматический пистолет и боеприпасы к нему.
Согласно информации ведомства, злоумышленником оказался гражданин России 1987 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами.
Ранее стало известно, что в Крыму предотвратили теракт против российского военного. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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