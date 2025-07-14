На юго-западе Москвы женщина выпрыгнула из окна из-за пожара
На юго-западе столицы женщина выпрыгнула из окна задымлённой квартиры
В районе Ясенево (юго-запад Москвы) женщина выпрыгнула из окна собственной квартиры, где начался пожар, сообщает телеграм-канал «360 ЧП».
Пострадавшая решилась на такой шаг из-за того, что в квартире было сильное задымление, женщина боялась распространения огня.
Уточняется, что возгорание потушили, а пострадавшую госпитализировали в больницу с травмами.
Ранее национальный парк «Гранд-Каньон» в США охватил пожар. Причиной возгорания стал удар молнии. Бороться с огнём сложно на фоне жары, низкой влажности и порывов ветра.
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