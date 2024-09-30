И.о. вице-премьера Башкирии Марзаева задержали

Фото: iStock/Rawf8
Сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash. Причины и обстоятельства задержания чиновника — неизвестны, официальных комментариев на данный момент нет.
«Полагаю, когда будет возможно уполномоченные органы дадут комментарии или пресс-релизы», — заявили в башкирском СУ СКР в беседе с «Лентой.ру».По информации телеграм-канала, год назад семья Марзаевых уже оказывалась в центре скандала, когда сын чиновника организовал вечеринку в клубе, после которой 12-летняя девочка попала в реанимацию из-за отравления водкой.
Ранее сообщалось, что в Башкирии возбудили уголовное дело после информации об избиении пожилого мужчины подростками в городе Октябрьский. В доступе местного СУ СКР оказались «кадры, на которых группа молодых людей избивает пожилого мужчину».
Читайте также:
В Башкирии завели дело после избиения подростками пожилого мужчины
Экс-замглавы Минобороны РФ Булгаков мешает следствию по делу о мошенничестве
На хоккеистов завели уголовные дела за драку на льду с командой ФСБ
Данил Пономарев