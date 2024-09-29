Экс-замглавы Минобороны РФ Булгаков мешает следствию по делу о мошенничестве

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Бывший заместитель министра обороны России генерал Дмитрий Булгаков мешает следствию по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС. Вместе с ним, отмечается, расследованию препятствуют и другие фигуранты.
«Согласно процессуальной позиции, фигуранты препятствуют установлению истины по делу, намерены затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в документах.В материалах таже указано, что фигуранты могут сбежать в том числе за границу, продолжить свою преступную деятельность и сообщить другим участникам важные для дела сведения.
По информации агентства, вместе с Булгаковым в деле фигурируют его однокурсник Геннадий Селезнев и гендиректор «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев. Всем им вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере при заключении контрактов на установку и настройку систем освещения в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.
По данным следствия, генерал привлек к этим работам подконтрольную ему фирму, которая существенно завысила стоимость. Причиненный ущерб оценивают в 50 млн рублей.
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