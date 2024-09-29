На хоккеистов завели уголовные дела за драку на льду с командой ФСБ

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В Биробиджане возбудили уголовное дело на пятерых игроков любительской хоккейной команды «Тафгай», которые во время матча подрались с игроками из сборной местного управления ФСБ. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Хоккейный матч состоялся в городе Еврейской автономной области весной этого года. В какой-то момент соперники подрались на льду по неизвестной причине.
Согласно информации источника, потасовки на хоккейных соревнованиях происходят нередко, зачастую зачинщиков наказывают штрафными минутами на скамейке запасных. В этот раз сразу после матча пятерых игроков любительской команды оштрафовали и арестовали на пятнадцать суток. Их также дисквалифицировали за потасовку.
Спустя некоторое время на игроков «Тафгая» возбудили уголовное дело, у трех из них взяли подписки о невыезде. Уточняется, что им может грозить семь лет лишения свободы.
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Согласно информации источника, потасовки на хоккейных соревнованиях происходят нередко, зачастую зачинщиков наказывают штрафными минутами на скамейке запасных. В этот раз сразу после матча пятерых игроков любительской команды оштрафовали и арестовали на пятнадцать суток. Их также дисквалифицировали за потасовку.
Спустя некоторое время на игроков «Тафгая» возбудили уголовное дело, у трех из них взяли подписки о невыезде. Уточняется, что им может грозить семь лет лишения свободы.
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Екатерина Коршунова