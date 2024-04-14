Иран приступил к обстрелу Израиля баллистическими ракетами

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Иран начал обстрел Израиля баллистическими ракетами, сообщает иранское информационное агентство IRNA, ссылаясь на местные источники.
Согласно сообщению, по еврейскому государству были выпущены десятки ракет. Цель атаки находилась в глубине израильской территории.
По расчетам американских чиновников, для атаки на Израиль использовано от 400 до 500 беспилотников. Беспилотники, направляющиеся в Израиль, были запущены из Ирана, Ирака, Сирии, Ливана и Йемена.
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Александр Климов