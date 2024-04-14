Атаку на Израиль совершили несколько стран

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были запущены в направлении Израиля не только Ираном, но и другими странами региона , сообщила радиостанция Kan. По сообщениям, Йемен запустил беспилотники в сторону Израиля в ночь на 14 апреля.
Ранее Росавиация объявила о запрете российским авиакомпаниям совершать полеты над Ираном, Израилем, а также над Иорданией, где было введен режим ЧП.
В то же время издание IRNA сообщила, что Иран нанес ракетный удар по Израилю. Израильские официальные лица заявили, что «могли быть использованы ракеты», а также беспилотники.
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В то же время издание IRNA сообщила, что Иран нанес ракетный удар по Израилю. Израильские официальные лица заявили, что «могли быть использованы ракеты», а также беспилотники.
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Александр Климов