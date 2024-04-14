Израильский «Железный купол» отключен, сообщили иранские хакеры

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Иранская хакерская группировка Handala заявила, что провела успешную атаку на израильскую систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», сообщается в Telegram-канале кибервзломщиков.
Хакеры заявили, что это уже вторая успешная атака на радар ПРО.
Ожидается, что основная группа беспилотных летательных аппаратов, запущенных Ираном в ночь на 14 апреля, вскоре подлетит к Израилю.
«Железный купол» – единая система, составленная из сети противоракетных батарей.
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«Но в этот раз у вас есть всего несколько часов, чтобы починить их. Игра началась», – заявили они.
Ожидается, что основная группа беспилотных летательных аппаратов, запущенных Ираном в ночь на 14 апреля, вскоре подлетит к Израилю.
«Железный купол» – единая система, составленная из сети противоракетных батарей.
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Александр Климов