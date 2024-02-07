«Всякое чудят»: На юге Москвы голый пациент сбежал из наркологии и извалялся в снегу

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Из столичного наркологического центра сбежал голый пациент, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, пробирающегося голым через сугробы мужчину заметили жители московского района Чертаново. Выяснилось, что он перемахнул через забор клинику и направился в сторону станции метро Лесопарковая.
Очевидцы случившегося позвонили в местный наркологический центр, где им подтвердили, что голый мужчина действительно сбежал от них.
Удалось ли поймать беглеца — пока не сообщается.
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Очевидцы случившегося позвонили в местный наркологический центр, где им подтвердили, что голый мужчина действительно сбежал от них.
«Наши пациенты потенциальные или прошлые в состоянии опьянения всякие вещи могут чудить», — сообщили представители клиники.
Удалось ли поймать беглеца — пока не сообщается.
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Евгения Парфентьева