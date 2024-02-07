Наркоман выкинул приемного сына в окно, спасая от несуществующего пожара в Казани

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В Казани наркоман выкинул из окна квартиры на пятом этаже полуторагодовалого приемного сына, спасая его от несуществующего пожара, однако мальчика поймал случайный прохожий. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
В этот момент под окнами проходил мужчина, который чудом смог поймать летящего сверху ребенка. После инцидента обоих родителей задержали, а детей изъяли и отправили в больницу. Всем им оказана необходимая помощь.
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Элина Позднякова