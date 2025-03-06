Истребитель ВВС США F-16 сбросил бомбы на жилые районы Пхочхона в Южной Корее

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В Южной Корее войска проводят совместные с армией США военные учения. В ходе манёвров с американского самолёта произошёл внештатный сход бомб вне полигона, одна из которых попала в жилой дом в городе Пхочхон.
О случившемся рассказали в южнокорейском информационном агентстве Yonhap. По данным издания, инцидент произошёл в 04:05 по местному времени (10:05 по Москве). Военно-воздушные силы Республики Корея сообщили о нештатном сходе восьми авиабомб MK-82 с истребителя KF-16 и выразили сожаление по поводу случившегося. Уточняется, что сброс был непреднамеренным и самопроизвольным.
Один из снарядов угодил прямо в жилой дом. На данный момент известно о семи пострадавших в результате взрыва. Четверо из них находятся в крайне тяжёлом состоянии. Всего повреждения получили семь домов и здание церкви. Власти страны начали расследование происшествия. Сообщается, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация.
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Один из снарядов угодил прямо в жилой дом. На данный момент известно о семи пострадавших в результате взрыва. Четверо из них находятся в крайне тяжёлом состоянии. Всего повреждения получили семь домов и здание церкви. Власти страны начали расследование происшествия. Сообщается, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация.
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Александр Бойцов