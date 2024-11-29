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Польша и НАТО проводят учения вблизи российской границы

Фото: iStock/RomanBabakin

Фото: iStock/RomanBabakin

Польская армия совместно с подразделениями НАТО организовали совместные военные учения TUMAK-24 на полигоне Ожиш в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши всего в 70 км от российской границы. Об этом сообщило агентство PAP.
Отмечается, что тактические учения продлятся до 2 декабря. В них принимают участие более 2,5 тысяч польских военных, а также литовские солдаты и офицеры из боевой группы НАТО.

Центральным элементом мероприятия стала танковая переправа через близлежащее озеро Кемпно. Для этого задействовали 850 единиц техники.



Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что НАТО хочет заморозить конфликт, чтобы подготовить ВСУ к возможному реваншу в будущем, и для этого уже проводит необходимую подготовку.

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Российское посольство в Стокгольме облили краской с помощью БПЛА
29 ноября 2024, 15:26

Фото: iStock/ rarrarorro

Официальный представитель пресс-службы полиции Стокгольма Матс Эрикссон передал, что неизвестные личности с помощью беспилотника (БПЛА) вылили краску на территории российского посольства в Швеции.
«С БПЛА на территории посольства была сброшена краска. Мы искали БПЛА с помощью вертолета, но безуспешно», — заявил он, отметив, что происшествие уже расследуется как случай вандализма.

Представитель полиции добавил, что в настоящий момент по данному делу нет подозреваемых.

Происшествие прокомментировало посольство РФ в своем Телеграм-канале. В дипмиссии поделились, что это уже десятый похожий инцидент с мая 2024 года. Во время прошлых случаев «неоднократно повреждались проезжая часть, автомобили, иное имущество», подчеркнули в посольстве.

В дипмиссии добавили, что говорили полиции обо всех инцидентах. Но «злоумышленники до сих пор так и не были найдены, и, как видим, спокойно совершают новые вылазки», уточнили в посольстве.

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#вандализм
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Кобахидзе пообещал принять меры после слов посла ЕС о противоречии воле граждан
29 ноября 2024, 14:47

Фото: iStock/ uskarp

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что власти страны могут принять дипломатические меры в связи со словами посла Европейского союза (ЕС) о приостановке переговоров с Брюсселем.
Посол Евросоюза Павел Герчинский высказался в пользу оппозиции и против правящей партии «Грузинская мечта». Кобахидзе выразил мнение, что это является нарушением Венской конвенции.

Ираклий Герчинский сказал, что недавнее решение властей Грузии воздержаться от переговоров с Брюсселем является печальным.

«Грузия — суверенная страна. Именно Грузии решать, хочет ли она продолжать европейскую интеграцию. С моей точки зрения, это очень печально, очень прискорбно и обидно», — обратил внимание дипломат.

Ранее бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что протесты оппозиции в Грузии удивительно точно повторяют сценарий Украины в 2013 году. Ещё он сказал, что Грузия следует «украинскому сценарию» Вопреки риторике правящей партии.

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#евросоюз
#ес
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«Американцы и европейцы гибнут на Украине»: в Венгрии заявили об опасной эскалации конфликта
Орбан: гибель наемников на Украине говорит об опасности эскалации
29 ноября 2024, 14:25

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Гибель американских и европейских военных на Украине указывают на опасность эскалации и распространения конфликта. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.
«Мы в очень опасной ситуации, потому что сейчас на Украине могут погибать американцы или западные европейцы, имеющие статус военного, это уже происходило», — заявил Орбан.

По его словам, по подобная реальность угрожает эскалацией и распространением конфликта.

Между тем Орбан заявлял, что запуск новейшей российской баллистической ракеты «Орешник» по военному заводу на Украине заставляет задуматься весь коллективный Запад. Возможно, там внемлют призывам к осмотрительности, отмечал он.

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#конфликт
#запад
#ракеты
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Президент РФ включил Малышеву и Сметанюка в состав Общественной палаты
29 ноября 2024, 14:03

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в составе палаты теперь есть сопредседатель Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной отрасли федерального проекта «Профессионалитет» Сергей Сметанюк и руководитель АНО «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ» Елена Малышева и заместитель гендиректора АО «Мостострой-11».

Ранее председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин напомнил, что В России с 1 декабря начнут действовать несколько новых законов.

Первый нормативно-правовой акт касается освобождения участников СВО от взыскания исполнительского сбора. Второй закон, который вступит в силу в первый день зимы — документ о лицензировании деятельности операторов связи.

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Кулеба увидел повторение украинского сценария в протестах в Грузии
29 ноября 2024, 13:58

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Протесты оппозиции в Грузии удивительно точно повторяют сценарий Украины в 2013 году. Об этом заявил бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
По его словам, основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, которого зачастую называют фактическим правителем закавказской республики, повторяет действия Януковича в 2013 году. Бывший глава МИД Украины также заявил, что Грузия следует «украинскому сценарию» Вопреки риторике правящей партии. По словам дипломата, представители «Грузинской мечты» неоднократно обещали избежать такого сценария.

Накануне, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз до конца 2028 года. Он также сообщил, что Тбилиси не примет бюджетные гранты Брюсселя.

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#евросоюз
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Лавров: RT и Sputnik доказали способность непредвзятого анализа событий
29 ноября 2024, 13:29

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что RT и Sputnik доказали на практике свою способность доносить объективную информацию до аудитории и предлагать непредвзятый анализ событий. Об этом он заявил на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском круглом столе. По его словам, Запад же показал свою нетерпимость к другим точкам зрения.
«Сегодня государства коллективного Запада, много разглагольствующие о свободе слова, плюрализме, демократии, на практике демонстрируют вопиющую нетерпимость к любой альтернативной точке зрения», — пояснил глава министерства, передает RT.
Вместе с тем на том же выступлении Лавров заявил, что нужно сделать для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, для этого следует устранить первопричины кризиса, к которым относятся расширение НАТО путем поглощения Украины и истребление прав русских и русскоязычных украинских граждан.
«Любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным, долговременным, если не удастся устранить его первопричины», — подчеркнул он.
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#нато
#лавров
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Самолёты Сирии нанесли удары по штабу боевиков в Алеппо
29 ноября 2024, 11:56

Фото: iStock/ Roman Novitskii

Самолеты военно-воздушных сил Сирии атаковали штаб боевиков вооруженных формирований в провинции Алеппо на севере арабской республики, передал телеканал Al Mayadeen.
Целью атаки был объединенный оперативный штаб террористов, который находится в окрестностях города Мари в северной части провинции.

Сирийская авиация нанесла удары по боевикам, пункту управления и артпозициям.

Ранее замруководитель Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии Олег Игнасюк заявил, что как минимум 400 террористов запрещенной в Российской Федерации группировки «Джебхат ан-Нусра»* ликвидированы за сутки в Сирии при участии российских военно-космических сил. 27 ноября террористы нападали на межправительственные войска в Алеппо и Идлиб.

9 ноября Израильские военно-воздушные силы ударили по военным заводам и складам в Сирии. В промышленном квартале Эс-Сафира были слышны взрывы от авиаударов.

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#авиация
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#террористы
#оперативный штаб
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Орбан: Всему Западу пришлось задуматься после запуска «Орешника»
29 ноября 2024, 11:41

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Запуск новейшей российской баллистической ракеты «Орешник» по военному заводу на Украине заставляет задуматься весь коллективный Запад. Возможно, там внимут призывам к осмотрительности.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Он подчеркнул, что новая ракета является межконтинентальной баллистической, и она способна нести ядерный заряд.

«Эта демонстрация оружия заставила всех нас задуматься. И я очень надеюсь, что это потребует осмотрительности не только от нас, но и от Западной Европы», — сказал глава венгерского правительства.

По его словам, то, что Россия использовала вооружение, о котором ранее не было известно, призывает европейских политиков к ответственности. Орбан сообщил, что ознакомился с техническими параметрами новой российской ракеты, и они его впечатлили. Если «Орешник» будет применён с ядерным зарядом, то конфликт перерастёт в мировую войну, заключил премьер-министр Венгрии.

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#ракета
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#ракеты
#виктор орбан
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Премьер-министр Речан: Молдавия не будет выплачивать долг «Газпрому»
29 ноября 2024, 10:55

Фото: istockphoto/NiseriN

Молдавия не собирается выплачивать «Газпрому» долг в размере 709 миллионов долларов. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан.
Он коснулся вопроса дальнейших поставок российского газа в эфире телеканала Moldova 1. По словам главы молдавского правительства, российский поставщик пытается обусловить дальнейшее сотрудничество погашением «несуществующего» долга. А то, чего не существует, по утверждению Речана, логично не подлежит оплате.

При этом премьер-министр подчеркнул, что власти Молдавии по-прежнему «полны решимости» сделать всё возможное для обеспечения энергетической безопасности страны. Однако без принятия условий, которые якобы затрагивают национальные интересы.

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