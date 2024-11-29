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Польская армия совместно с подразделениями НАТО организовали совместные военные учения TUMAK-24 на полигоне Ожиш в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши всего в 70 км от российской границы. Об этом сообщило агентство PAP.
Отмечается, что тактические учения продлятся до 2 декабря. В них принимают участие более 2,5 тысяч польских военных, а также литовские солдаты и офицеры из боевой группы НАТО.
Центральным элементом мероприятия стала танковая переправа через близлежащее озеро Кемпно. Для этого задействовали 850 единиц техники.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что НАТО хочет заморозить конфликт, чтобы подготовить ВСУ к возможному реваншу в будущем, и для этого уже проводит необходимую подготовку.
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Центральным элементом мероприятия стала танковая переправа через близлежащее озеро Кемпно. Для этого задействовали 850 единиц техники.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что НАТО хочет заморозить конфликт, чтобы подготовить ВСУ к возможному реваншу в будущем, и для этого уже проводит необходимую подготовку.
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Элина Позднякова