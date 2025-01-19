«Президент Юн!»: Сторонники президента Южной Кореи разгромили здание суда

Фото: iStock/Tero Vesalainen
В Южной Корее сторонники временно отстраненного президента Юн Сок Ёля в ярости разгромили здание суда Сеула, который ранее вынес решение о его заключении под стражу. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Яростная толпа прорвалась через заслоны полиции. Люди лезли через ограждение и пробивали задние ворота здания, чтобы проникнуть в суд. Попав внутрь, протестующие начали крушить мебель, разбивать стекла и портить оборудование, используя огнетушители и другие подручные средства. Они выкрикивали имя президента и пытались найти судей, которые приняли решение о его аресте.
Некоторые из участников беспорядков бросали пластиковые стулья и отнимали щиты у полицейских, а также применяли против них дубинки. Видео погромов выложили в Telegram-канале «Ura.ru».
Для восстановления порядка прибыли дополнительные силы полиции, начавшие задерживать наиболее агрессивных участников и призывая остальных покинуть здание.
Беспорядки начались после того, как утром 19 января по местному времени суд Западного округа Сеула выдал ордер на арест Юн Сок Ёля. Решение вызвало возмущение среди его сторонников, которые всю ночь дежурили у здания суда. Около 100 человек прорвались внутрь, что привело к стычкам с полицией и задержанию 40 человек.
В то же время противники президента устроили акцию у изолятора, где содержится Юн. Они поддержали решение суда, назвав его «победой демократии».
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«Президент Юн Сок Ёль! Президент Юн!», — кричали разгневанные сторонники президента.
Некоторые из участников беспорядков бросали пластиковые стулья и отнимали щиты у полицейских, а также применяли против них дубинки. Видео погромов выложили в Telegram-канале «Ura.ru».
Для восстановления порядка прибыли дополнительные силы полиции, начавшие задерживать наиболее агрессивных участников и призывая остальных покинуть здание.
Беспорядки начались после того, как утром 19 января по местному времени суд Западного округа Сеула выдал ордер на арест Юн Сок Ёля. Решение вызвало возмущение среди его сторонников, которые всю ночь дежурили у здания суда. Около 100 человек прорвались внутрь, что привело к стычкам с полицией и задержанию 40 человек.
В то же время противники президента устроили акцию у изолятора, где содержится Юн. Они поддержали решение суда, назвав его «победой демократии».
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Мария Моисеева