«Президент Юн!»: Сторонники президента Южной Кореи разгромили здание суда

В азербайджанском городе Имишли произошло смертельное ДТП с участием служебного автомобиля Госавтоинспекции. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, 18 января около 12:30 по местному времени стало известно о смерти детей в результате аварии на улице Аббасгулу Шадлинского.