Из Большого Головинского пруда в Москве дети вытащили тело женщины

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Посиневшее тело женщины нашли и вытащили дети из Большого Головинского пруда в Москве. Это произошло в районе 3-го Лихачёвского переулка неподалёку от лодочной станции.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, на вид утонувшей около 45 лет. Прямо сейчас на место выехали представители экстренных служб и правоохранители. Личность погибшей, как и все обстоятельства произошедшего, ещё предстоит выяснить. Страшно, что на месте трагедии первыми оказались дети.
К сожалению, случаи с утонувшими людьми в Москве в последнее время не редкость. Несколько дней назад тело ребёнка обнаружили в реке Чурилиха на юго-востоке столицы. Несчастный случай произошёл в парке района Кузьминки. В начале мая женщина утонула в Нижнем Царицынском пруду на юге Москвы.
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