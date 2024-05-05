В Нижнем Царицынском пруду в Москве утонула женщина

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Трагедия произошла на юге Москвы. В Нижнем Царицынском пруду утонула женщина.
Тело утопленницы неподалёку от берега обнаружили охранники заповедника, сообщает «Рен ТВ». Они же вызвали полицейских. Спасатели вытащили тело из воды после получения разрешения от полиции. Никаких документов при себе у женщины найдено не было. На вид ей около 55-60 лет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, пытаются найти возможных свидетелей.
На место происшествия также прибыли представители Следственного комитета. Принимаются меры для установления личности погибшей. О криминальном характере смерти говорить пока рано, считают следователи. Рассматривается версия несчастного случая.
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