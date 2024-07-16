Из хостела в Москве экстренно госпитализировали мигрантов с отравлением

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Из хостела «Окей» на севере Москвы экстренно госпитализированы семь трудовых мигрантов. По предварительным данным, все они отравились шаурмой.
Некачественный продукт они приобрели в палатке на Дмитровском шоссе, сообщает телеграм-канал Mash. Всего пострадали не менее 15 человек. Из них семеро госпитализированы с симптомами острого отравления, остальные ехать в больницу отказались. Точный диагноз медики скажут после всестороннего обследования пациентов.
Торговую точку, где мигранты приобрели некачественную шаурму, уже проверяют специалисты Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической службы. Работа палатки приостановлена, проводится экспертиза продуктов, из которых изготавливали шаурму.
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