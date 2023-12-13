Из печени 19-летней россиянки достали ком червей

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В Казани медики достали из печени 19-летней пациентки клубок червей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.
Девушка обратилась в Республиканскую клиническую больницу с жалобами на сильную боль в области живота. Врачи осмотрели девушку и выявили скрутившихся в кисту размером 15 на 20 сантиметров паразитов в ее печени.
Пациентке назначили химиотерапию, чтобы убить паразитов, а спустя 3 месяца прооперировали. Вместе с червями пришлось удалить треть печени, поскольку черви значительно «подъели» орган.
Ранее «Радио 1» сообщало, что врачи Люберецкой больницы спасли ногу мужчине, которого переехал грузовик. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак