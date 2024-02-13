Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Из полыхающего дома в Анапе спасли 440 человек, 112 из которых несовершеннолетние

Из полыхающего дома в Анапе спасли 440 человек, 112 из которых несовершеннолетние

Из горящей в Анапе многоэтажки эвакуировали 440 человек, включая 112 детей
13 февраля 2024, 21:35
Фото: iStock/Phonix_a

Фото: iStock/Phonix_a

В Анапе из горящей многоэтажки вывели 440 человек, об этом сообщили в МЧС по региону.
Напомним, возгорание в 11-этажном доме на улице Объездная, 9 в Анапе произошло вечером 13 февраля. Пожар разошёлся до площади в 1000 квадратных метров, ликвидировать его до сих пор не удалось.

Как позже сообщила прокуратура региона, здание было построено без необходимой проектной и разрешительной документации.


По информации МЧС, вывести из огня удалось 440 человек, 112 из которых несовершеннолетние. Один человек пострадал, его экстренно госпитализировали.

Для жильцов воспламенившегося дома организовали три пункта временного размещения общей вместимостью в 360 человек.

Читайте также:

Многоэтажку, которая горит в Анапе, построили без необходимых документов

В Москве при пожаре погиб ребенок, родителей дома не было

При пожаре в Тольятти, где горит гостиничный комплекс, пострадали два человека
#пожар
#краснодарский край
#мчс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Анапе возбудили уголовное дело после пожара в 11-этажном доме
СК возбудил уголовное дело после пожара в многоэтажке Анапы
13 февраля 2024, 22:08

Фото: iStock/Akintevs

В Анапе возбудили уголовное дело после разгоревшегося в многоэтажном доме пожара, об этом сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю.
Напомним, пожар в Анапе на улице Объездная разгорелся вечером 13 февраля. Возгорание ликвидируют уже несколько часов, однако, потушить огонь так и не удалось.

При этом, в прокуратуре региона выяснили, что 11-этажный дом был построен без необходимой проектной и разрешительной документации. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Как сообщает Telegram-канал SHOT, загоревшаяся мансарда уже частично обрушилась и огонь перекинулся на квартиры.

В настоящий момент на месте происшествия работают более 100 пожарных и 37 единиц техники.

Читайте также:

Из горящей в Анапе многоэтажки эвакуировали 440 человек, включая 112 детей

Многоэтажку, которая горит в Анапе, построили без необходимых документов

Пожар на территории рынка вспыхнул в городе Майский в Кабардино-Балкарии
#краснодарский край
#пожар
#следственный комитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Порвал промежность»: В Питере школьник получил серьёзную травму при подготовке к ГТО
Петербургский школьник порвал промежность при подготовке к ГТО
13 февраля 2024, 21:56

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге школьник порвал промежность при подготовке к сдаче ГТО, об этом стало известно «Фонтанке».
По информации СМИ, инцидент произошёл в петербургской школе вечером 12 февраля.

Подросток готовился к сдаче нормативов физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). При выполнении одного из упражнений парень упал на острый край стола.

В результате, школьника госпитализировали в хирургическое отделение с рваной раной промежности, где ему наложили швы.

Иных подробностей случившегося пока не приводится. Также нет официальных комментариев от образовательного учреждения, в котором школьник получил травму.

Читайте также:

СК: Суд в Москве вынес приговор американцу за насилие над двумя детьми

В Басманный суд поступило дело о крупном хищении через «Пушкинские карты»

В центре Москвы в ходе ремонта квартиры обнаружили фрагменты скелета человека
#санкт-петербург
#травма
#школьник
#гто
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Bentley Лерчек влетел BMW в центре Москвы
Блогер Лерчек попала в ДТП в центре Москвы
13 февраля 2024, 21:02

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Популярная блогерша Лерчек попала в ДТП в центре Москвы, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, звезда интернета остановилась на пешеходном переходе, чтобы пропустить идущих по зебре людей. В этот момент в неё влетел BMW 5.

В результате аварии от машины блогерши отлетела буква N (от надписи Bentley), также оказался сильно помят бампер. Сама девушка ударилась головой и повредила колено. Отмечается, что подушки безопасности в автомобиле при столкновении не сработали.

Напомним, в прошлом году против Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема были возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег. В январе 2024 года супруги выплатили долг по налогам в размере 504 миллиона рублей.

Читайте также:

Бастрыкины: Блогеры Чекалины выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей

С блогера Чекалиной сняты все ограничения

ФНС назначила блогеру Лерчек штраф в размере 124 миллиона рублей
#блогер
#дтп
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ задержала россиянина, планировавшего воевать на стороне ВСУ
В Калининградской области задержали россиянина, планировавшего воевать за ВСУ
13 февраля 2024, 20:41

Фото: iStock/BrianAJackson

В Калининградской области задержали россиянина, планировавшего уехать воевать на стороне ВСУ, об этом сообщили в пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.
Как сообщили в Федеральной службе безопасности, житель Пензенской области был задержан при попытке пересечь границу с Украиной с целью вступить в нацформирование страны и воевать на вражеской стороне.

Также сообщается, что задержанный установил контакт с представителями украинской террористической организации.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «Попытка организации деятельности террористической организации или участия в деятельности такой организации».

Читайте также:

ФСБ: В Калининграде задержали мужчину, передававшего данные о РФ и РБ в СБУ

Жителя КБР приговорили к шести годам колонии за попытку вступить в ВСУ

Лефортовский суд заочно арестовал бизнесмена Конаныхина за оправдание терроризма
#уголовное украина
#всу
#фсб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Горящая в Анапе многоэтажка была построена без надлежащих документов
Многоэтажку, которая горит в Анапе, построили без необходимых документов
13 февраля 2024, 20:28

Фото: iStock/Distortion Media

Полыхающий в Анапе 11-этажный дом построили без надлежащей документации, об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Напомним, вечером 13 февраля на улице Объездная, 9 в Анапе загорелась мансарда 11-этажного дома. В настоящий момент площадь пожара уже достигла 1000 квадратных метров, ликвидация возгорания продолжается.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Спасатели продолжают эвакуировать людей из многоэтажки, а также из близлежащих домов. Движение транспорта в районе происшествия ограничено.

«Установлено, что многоквартирный дом возводился в отсутствие проектной и разрешительной документации и введен в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года, которыми за гражданами признано право собственности на жилые помещения многоквартирного дома», — сообщили в надзорном ведомстве региона.

Читайте также:

Кот Кузя спас десятилетнего мальчика от пожара в Москве

«Твоей головой будут футбол гонять»: Жена участника СВО рассказала об угрозах в его адрес

Пожар на территории рынка вспыхнул в городе Майский в Кабардино-Балкарии
#пожар
#краснодарский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В столичный суд поступило дело о краже более 200 миллионов рублей с «Пушкинской карты»
В Басманный суд поступило дело о крупном хищении через «Пушкинские карты»
13 февраля 2024, 20:15

Фото: iStock/blinow61

В Басманный суд Москвы поступило дело о хищении более 200 миллионов рублей через «Пушкинские карты», об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
По информации ведомства, обвинительные заключения утвердили в отношении Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц.

Как удалось установить следствию, обвиняемые зарегистрировались на сервисе «PRO.Культура.РФ» как организаторы культурных мероприятий. Они продавали билеты на концерты владельцам «Пушкинских карт» в помещения, которые заведомо не имели возможности вместить указанного организаторами количества людей.

Мошенники возмещали ущерб потребителям при помощи программы социальной поддержки молодежи. Видимость же посещения организованных ими мероприятий они создавали с помощью массовки.

В результате, они нанесли ущерба на сумму в районе 200 миллионов рублей.

Читайте также:

ТАСС: Крымского бизнесмена Дениса Азарова арестовали за мошенничество

В Калининграде медсестра оформила микрозайм на умершую пациентку

В Москве мошенники развели пенсионера на деньги и заставили работать на себя
#мошенничество
#пушкинская карта
#прокуратура
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вулканолог Плечев прокомментировал извержение вулкана в Исландии
Вулканолог Плечев назвал природное явление не очень страшным
13 февраля 2024, 19:45

Фото: istockphoto.com/Gianfranco Vivi

Вулканолог, доктор геолого-минералогических наук, Павел Плечев заявил, что случившееся второй раз за год извержение вулкана на полуострове Рейкьянес не носит планетарного масштаба и не является чем-то страшным.
Он объяснил, что такое извержение было трещинного типа.

«Во время извержения трещинного типа лава образуется в трещинах и начинает вытекать в две стороны. Находиться в непосредственной близости не очень комфортно, но какого-то планетарного масштаба это не имеет», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Плечев.

Он добавил, что упомянутая выше трещина проходит по поселку Гриндавик, поэтому лава может вылиться на поселок.

По его словам, вулканы в этой местности извергались на протяжении многих тысяч лет, однако в последнее столетие количество таких явлений заметно сократилось.

Ранее уже сообщалось, что извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик.

Читайте также:

Европейский город может повторить судьбу древнеримских Помпей

Тонны раскалённой лавы накрыли старейший город Исландии Гриндавик – видео

На юге Исландии из-за извержения вулкана у города Гриндавик объявили режим ЧС
#чс
#природа
#происшествие
#наука
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Силовики задержали треш-стримера, который накачивал девочек наркотиками и избивал их
Задержан треш-стример из Ярославля, избивавший людей в прямом эфире
13 февраля 2024, 18:01

Фото: istock / Diy13

Сотрудники МВД задержали треш-стримера из Ярославля, который избивал людей в прямом эфире, а затем публиковал ролики с издевательствами в Интернет. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

До этого на преступления блогера обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Пользователи пожаловались ей, что мужчина регулярно избивает людей в ходе прямых эфиров. По данным readovka.news, он также накачивал несовершеннолетних девочек наркотическими веществами, после чего избивал их.

«В настоящее время молодой человек доставлен в отдел полиции для разбирательства», — сообщила Волк.
Организована проверка, по результатам которой действиям стримера будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что блогерша Елена Блиновская напомнила о Годе семьи, прося выпустить её из СИЗО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Школьники, избившие в Уссурийске ветерана СВО, растут в неполных семьях

В Домодедове задержали мужчину с килограммом мефедрона в рюкзаке

При стрельбе в нью-йоркском метро погибла девочка, еще пятеро подростков ранены

#мвд
#интернет
#человек
#мужчина
#ирина волк
#блогер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Человеческие кости нашли под полом в квартире в центре Москвы
В центре Москвы в ходе ремонта квартиры обнаружили фрагменты скелета человека
13 февраля 2024, 17:50

Фото: istock / Tennessee Witney

Во время ремонта в одной из квартир в Москве были найдены останки человеческого скелета. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в Басманном районе столицы в жилом доме на улице Макаренко.

«По предварительной информации, при проведении работ по демонтажу перекрытий пола одной из квартир жилого дома по улице Макаренко обнаружены фрагменты скелетированных останков, предположительно принадлежащих человеку», — сообщает прокуратура.
Изучением необычной находки занимаются криминалисты, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее скелет женщины в колготках нашли на чердаке жилого питерского дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Школьники, избившие в Уссурийске ветерана СВО, растут в неполных семьях

В Домодедове задержали мужчину с килограммом мефедрона в рюкзаке

При стрельбе в нью-йоркском метро погибла девочка, еще пятеро подростков ранены

#прокуратура
#инцидент
#дома
#новости
#скелет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф