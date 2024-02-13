Из полыхающего дома в Анапе спасли 440 человек, 112 из которых несовершеннолетние

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В Анапе из горящей многоэтажки вывели 440 человек, об этом сообщили в МЧС по региону.
Напомним, возгорание в 11-этажном доме на улице Объездная, 9 в Анапе произошло вечером 13 февраля. Пожар разошёлся до площади в 1000 квадратных метров, ликвидировать его до сих пор не удалось.
Как позже сообщила прокуратура региона, здание было построено без необходимой проектной и разрешительной документации.
По информации МЧС, вывести из огня удалось 440 человек, 112 из которых несовершеннолетние. Один человек пострадал, его экстренно госпитализировали.
Для жильцов воспламенившегося дома организовали три пункта временного размещения общей вместимостью в 360 человек.
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Как позже сообщила прокуратура региона, здание было построено без необходимой проектной и разрешительной документации.
Для жильцов воспламенившегося дома организовали три пункта временного размещения общей вместимостью в 360 человек.
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Евгения Парфентьева