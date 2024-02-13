Горящая в Анапе многоэтажка была построена без надлежащих документов

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Полыхающий в Анапе 11-этажный дом построили без надлежащей документации, об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Напомним, вечером 13 февраля на улице Объездная, 9 в Анапе загорелась мансарда 11-этажного дома. В настоящий момент площадь пожара уже достигла 1000 квадратных метров, ликвидация возгорания продолжается.
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Спасатели продолжают эвакуировать людей из многоэтажки, а также из близлежащих домов. Движение транспорта в районе происшествия ограничено.
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По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Спасатели продолжают эвакуировать людей из многоэтажки, а также из близлежащих домов. Движение транспорта в районе происшествия ограничено.
«Установлено, что многоквартирный дом возводился в отсутствие проектной и разрешительной документации и введен в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года, которыми за гражданами признано право собственности на жилые помещения многоквартирного дома», — сообщили в надзорном ведомстве региона.
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Евгения Парфентьева