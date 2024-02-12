В Москве при пожаре погиб ребенок, родителей дома не было

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«На улице Верхние Поля загорелась квартира в девятиэтажке. Огонь охватил 5 квадратных метров. Сотрудники МЧС России эвакуировали из жилья двоих детей: 3 и 4 лет. К сожалению, один ребенок погиб», - говорится в сообщении ведомства.
В столичном Следственном комитете уточнили, что причиной смерти одного из детей стало отравление угарным газом. Второй ребенок находится в больнице под присмотром врачей. Ему оказывается вся необходимая помощь.
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