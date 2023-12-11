Из России депортируют школьников, потушивших Вечный огонь в Санкт-Петербурге

Саратовский областной суд засекретил имена подозреваемых по делу о пытках в ОТБ-1 управления ФСИН России по Саратовской области. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на изменения в карточке дела на сайте ФСИН. До этого стало известно, что процесс пройдет в закрытом формате.