Из России депортируют школьников, потушивших Вечный огонь в Санкт-Петербурге

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Из России депортируют школьников, которые потушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге, забросав его снегом. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Отмечается, что два мальчика и их родители являются гражданами Узбекистана и находятся на территории России нелегально.
В настоящее время правоохранительные органы готовят материалы с требованием выдворить обе семьи за пределы России. Документы будут направлены на рассмотрение в суд.
Мальчики 10 и 14 лет вместе с родителями переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий.
Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области сообщала, что 10 декабря двое мальчиков закидали снегом Вечный огонь в Красносельском районе города. В результате их действий огонь погас. Полиция начала проверку.
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В настоящее время правоохранительные органы готовят материалы с требованием выдворить обе семьи за пределы России. Документы будут направлены на рассмотрение в суд.
Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области сообщала, что 10 декабря двое мальчиков закидали снегом Вечный огонь в Красносельском районе города. В результате их действий огонь погас. Полиция начала проверку.
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Анастасия Чинкова