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Из-за застрявшего в трубе голубя четыре человека отравились газом в Татарстане

Фото: istockphoto/Tomasz Śmigla

В Татарстане из-за голубя, застрявшего в дымоходе газовой колонки, отравились угарным газом четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщили в Государственной жилищной инспекции республики.



Как пишет «Татар-информ», по информации ведомства, инцидент произошел в одном из домов. В результате происшествия госпитализировали детей, а также мужчину и женщину.

Выяснилось, что техническое обслуживание газового оборудования в квартире проводилось в апреле 2026 года. После случившегося специалисты проверили дымоходы и вентканалы — тяга оказалась в норме.

Однако в гофрированной трубе дымоотвода водонагревателя обнаружили погибшего голубя. Он и заблокировал проход для газов.

Никита Кротов

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