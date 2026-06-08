Из-за застрявшего в трубе голубя четыре человека отравились газом в Татарстане
В Татарстане из-за голубя, застрявшего в дымоходе газовой колонки, отравились угарным газом четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщили в Государственной жилищной инспекции республики.
Как пишет «Татар-информ», по информации ведомства, инцидент произошел в одном из домов. В результате происшествия госпитализировали детей, а также мужчину и женщину.
Выяснилось, что техническое обслуживание газового оборудования в квартире проводилось в апреле 2026 года. После случившегося специалисты проверили дымоходы и вентканалы — тяга оказалась в норме.
Однако в гофрированной трубе дымоотвода водонагревателя обнаружили погибшего голубя. Он и заблокировал проход для газов.
Читайте также: