Избиение пенсионера в московском пункте выдачи Wildberries попало на видео

Фото: istockphoto/Elena Gurova
Менеджер маркетплейса Wildberries жестоко избил пожилого мужчину в пункте выдачи товара в Москве. Видео с нападением на человека в офисе магазина опубликовали в сети вечером 20 сентября.
На кадрах видно, как сотрудник Wildberries несколько раз бьет кулаком по голове мужчину в возрасте. Человек едва держится за стойку, откуда выдают товар, а работник продолжает наносить серию ударов.
В последний момент, продавец сильно толкает пенсионера и тот падает с ног. Во время падения мужчина бьется головой о кафельную плитку пола и больше не поднимается.
Из-за чего начался конфликт, не сообщается. Менеджер в кадре уверяет, что пенсионер начал нападать первым. Вызвали пострадавшему человеку скорую помощь или нет, также не сообщается.
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В последний момент, продавец сильно толкает пенсионера и тот падает с ног. Во время падения мужчина бьется головой о кафельную плитку пола и больше не поднимается.
«Вы с ума сошли? Вызывайте скорую», – звучит за кадром голос девушки-оператора.
Из-за чего начался конфликт, не сообщается. Менеджер в кадре уверяет, что пенсионер начал нападать первым. Вызвали пострадавшему человеку скорую помощь или нет, также не сообщается.
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Лия Мурадьян