Силовики обыскивают дом Бокальчука по делу о Wildberries

Фото: istockphoto/Elena Gurova
Сотрудники правоохранительных ведомств проводят обыски в доме Владислава Бакальчука — супруга основательницы маркетплейса Wildberries. Его считают причастным к смертельной перестрелке у головного офиса компании в Москве. Об этом 20 сентября сообщают источники в силовых структурах.
«Проводятся обыски по месту проживания задержанного,» — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного собеседника.
Владислава Бакальчука задержали после стрельбы 18 сентября у головного офиса Wildberries, где погиб охранник торгового центра. Как сообщалось ранее, всего после стрельбы у центрального офиса Wildberriеs Басманный суд Москвы арестовал 10 человек.
Сообщается, что один из задержанных, Умар Чичаев, может быть бойцом спецподразделения «Ахмат-1», которое базируется в Чеченской республике.
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Владислава Бакальчука задержали после стрельбы 18 сентября у головного офиса Wildberries, где погиб охранник торгового центра. Как сообщалось ранее, всего после стрельбы у центрального офиса Wildberriеs Басманный суд Москвы арестовал 10 человек.
Сообщается, что один из задержанных, Умар Чичаев, может быть бойцом спецподразделения «Ахмат-1», которое базируется в Чеченской республике.
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В компании Wildberries прокомментировали арест Владислава Бакальчука
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Лия Мурадьян