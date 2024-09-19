Стало известно, как повлияло на состояние Бакальчук слияния Wildberries с Russ

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После слияния Wildberries с оператором наружной рекламы Russ состояние основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук сократилось почти в два раза. Об этом пишет журнал Forbes.
«Самая богатая женщина России фактически отдала 35% акций своей компании при сделке с Russ, стоимостью около $3,4 млрд. Ее чистая стоимость снизилась до $4,1 млрд с $7,9 млрд», — говорится в статье.
Кроме того, на состояние Татьяны Бакальчук повлиял и курс рубля, однако при всем этом основательница Wildberries остается самой богатой женщиной России, отмечает издание.
5 августа маркетплейс Wildberries официально объединился с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ в ООО «РВБ».
ООО «РВБ» была учреждена Wildberries и Russ в начале июля этого года. 65% компании принадлежат маркетплейсу, а остальные 35% – рекламной фирме. Генеральным директором назначен Роберт Мирзоян, который по совместительству является исполнительным директором группы Russ.
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Элина Позднякова