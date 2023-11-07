Избивший звезду шансона до комы в День влюбленных предстал перед судом

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В Пресненском суде Москвы состоялось первое заседание по делу об избиении звезды шансона певицы Алены Андрес, которую ее возлюбленный Зелимхан Хасбулатов избил до комы в День святого Валентина. Об этом сообщает ИА Регнум.
Отмечается, что задержанный не признает вину. По его словам, на Андрес просто упало зеркало. В момент, когда мужчине зачитывали обвинения, он улыбался.
Сообщается, что преступнику грозит до восьми лет тюремного заключения.
Напомним, 14 февраля этого года звезда шансона и ее молодой человек отмечали День святого Валентина в московской квартире. Все было хорошо, однако в какой-то момент мужчина приревновал Андрес и избил ее. В результате полученных травм певица впала в кому. По словам адвоката Алены, Хасбулатов нанес ей не менее пятнадцати ударов в голову.
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Екатерина Коршунова