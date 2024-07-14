Изнасилование матери, недержание мочи и импотенция: что вы не знали о Чикатило

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
14 февраля 1994 года в России казнили одного из самых зверских серийных маньяков — Андрея Чикатило. На счету примерного семьянина и члена КПСС, по разным версиям, от 36 до 65 изнасилованных и изувеченных жертв.
Однако даже самые искушённые фанаты «тру крайма» могут не знать, какое представление Чикатило устроил на судебном заседании, как впервые эякулировал во время доминации и зачем он выкалывал своим жертвам глаза. Об этом расскажет редакция «Радио 1».
Андрей Чикатило был женат один раз. С его будущей супругой Феодосией Одначёвой маньяка познакомила сестра Татьяна. По рассказам знакомых, убийца жутко боялся свою жену и всегда ласково называл её Фенечкой. В браке у них родились двое детей — старшая дочь Людмила и младший сын Юрий. Именно Людмила быстро начала замечать странные наклонности отца и съехала жить отдельно от родителей.
Чикатило работал преподавателем в школе-интернате, откуда его уволили после нескольких жалоб детей о домогательствах со стороны педагога. После этого он поступил на работу воспитателем в училище, где так же не смог сдержаться и начал приставать к 15-летнему мальчику. За это дети прозвали его «онанистом» и «голубым».
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Страшный маньяк также писал статьи и заметки по вопросам морали и патриотического воспитания молодёжи в газете «Знамя шахтёра».
По некоторым данным, с детства Чикатило страдал гидроцефалией (недержанием мочи). В возрасте 15 лет он играл с подругой своей сестры. Между детьми завязалась шуточная борьба, в ходе которой девочка повалила Чикатило на пол и села сверху. В этот момент убийца впервые эякулировал. Когда о случившемся узнали в школе — его стали травить ещё пуще прежнего.
В 20 лет Чикатило познакомился с девушкой, с которой у него завязались первые отношения. Пара трижды пыталась заняться сексом, однако у них ни разу ничего не вышло. Позже он встретил ещё одну женщину, с которой также ни разу не смог предаться любви.
Несмотря на то, что у Чикатило с супругой было двое детей, в ходе допросов Феодосия признавалась, что они почти не жили сексуальной жизнью.
Из-за травматичного детского опыта у Чикатило всю жизнь были серьёзные проблемы с сексом, он практически не мог возбудиться.
Первой жертвой Чикатило стала девятилетняя Лена Закотнова. Маньяк заманил ребёнка в безлюдное место, где начал трогать её. Позже он признавался, что хотел только «побаловаться» с ней, но Закотнова начала кричать, что принесло Чикатило невиданное до этого сексуальное удовлетворение. Почти находясь на пике удовольствия, он принялся душить ребёнка, после чего изнасиловал. Так маньяк осознал, что способен испытывать оргазм только глядя на мучения.
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин. Парк Авиаторов, в котором Чикатило совершил четыре убийства
В декабре 1985 года советские следователи объявили операцию «Лесополоса» по поимке зверского маньяка, орудующего по всей территории СССР. Правоохранители дежурили во всех людных местах: в парках, у вокзалов, на рынках.
Сил милиции не хватало для реализации столь масштабной операции, поэтому на подмогу стали привлекать добровольцев. Чикатило, состоявший в партии КПСС, сам вызвался помогать в поимке маньяка. Жестокий убийца носил повязку дружинника, вместе с милицией патрулировал территорию и допрашивал подозрительных личностей. Однако это не помешало ему совершить ещё 21 убийство.
За страшным советским маньяком всегда вилась кровавая дорожка из обезображенных человеческих тел. Чего только он не творил со своими жертвами: насиловал во все отверстия, отгрызал половые органы и языки, вспарывал животы, вырезал женщинам матки.
Одной из отличительных особенностей почерка Чикатило были выколотые глаза. Позже он признался, что верил в легенду, будто бы покойник с открытыми глазами может забрать его с собой. К тому же, Чикатило просто не нравилось, как убитые смотрят на него.
Маленький Чикатило рос в небольшом украинском селе Яблочное в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году его отец ушёл на фронт, а в 1943 на свет появилась сестра маньяка. Предположительно, его мать была изнасилована немецким солдатом, что являлось не редким случаем в те времена.
Историки предполагают, что Чикатило даже мог быть свидетелем этой жуткой сцены — они с матерью жили в одной комнате и спали на одной постели.
После задержания Чикатило провели медицинскую экспертизу, которая показала, что он абсолютно вменяем. Маньяк понимал, что его ждёт казнь и решил прикинуться сумасшедшим.
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
На судебном заседании, в ходе которого Чикатило находился в клетке и походил на дикого зверя, он стал выкрикивать невнятные лозунги, обвинять в своих преступлениях войну, родителей, Голодомор. Чикатило орал во всё горло, упал на спину, начал кататься по полу клетки и даже попытался вынуть из штанов свой половой орган, приговаривая, что «этим отростком ничего не получилось бы сделать».
Читайте также:
Родители-каннибалы, побег от нацистов, насилие в армии: как школьный учитель Чикатило начал убивать
Изнасиловал 17 женщин, сжёг ребенка, повесил сына жертвы: как маньяк Миргород избежал пожизненного
Однополые отношения в тюрьме и развод: как милиционер из Зеленограда стал маньяком и ушел на СВО с шизофренией
Чикатило воспитывал двоих детей и работал учителем
Андрей Чикатило был женат один раз. С его будущей супругой Феодосией Одначёвой маньяка познакомила сестра Татьяна. По рассказам знакомых, убийца жутко боялся свою жену и всегда ласково называл её Фенечкой. В браке у них родились двое детей — старшая дочь Людмила и младший сын Юрий. Именно Людмила быстро начала замечать странные наклонности отца и съехала жить отдельно от родителей.
Чикатило работал преподавателем в школе-интернате, откуда его уволили после нескольких жалоб детей о домогательствах со стороны педагога. После этого он поступил на работу воспитателем в училище, где так же не смог сдержаться и начал приставать к 15-летнему мальчику. За это дети прозвали его «онанистом» и «голубым».
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Страшный маньяк также писал статьи и заметки по вопросам морали и патриотического воспитания молодёжи в газете «Знамя шахтёра».
Чикатило стал психологическим импотентом после доминирования
По некоторым данным, с детства Чикатило страдал гидроцефалией (недержанием мочи). В возрасте 15 лет он играл с подругой своей сестры. Между детьми завязалась шуточная борьба, в ходе которой девочка повалила Чикатило на пол и села сверху. В этот момент убийца впервые эякулировал. Когда о случившемся узнали в школе — его стали травить ещё пуще прежнего.
В 20 лет Чикатило познакомился с девушкой, с которой у него завязались первые отношения. Пара трижды пыталась заняться сексом, однако у них ни разу ничего не вышло. Позже он встретил ещё одну женщину, с которой также ни разу не смог предаться любви.
Несмотря на то, что у Чикатило с супругой было двое детей, в ходе допросов Феодосия признавалась, что они почти не жили сексуальной жизнью.
Чикатило получал сексуальное удовольствие от мучения жертв
Из-за травматичного детского опыта у Чикатило всю жизнь были серьёзные проблемы с сексом, он практически не мог возбудиться.
Первой жертвой Чикатило стала девятилетняя Лена Закотнова. Маньяк заманил ребёнка в безлюдное место, где начал трогать её. Позже он признавался, что хотел только «побаловаться» с ней, но Закотнова начала кричать, что принесло Чикатило невиданное до этого сексуальное удовлетворение. Почти находясь на пике удовольствия, он принялся душить ребёнка, после чего изнасиловал. Так маньяк осознал, что способен испытывать оргазм только глядя на мучения.
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин. Парк Авиаторов, в котором Чикатило совершил четыре убийства
Чикатило помогал милиции искать самого себя
В декабре 1985 года советские следователи объявили операцию «Лесополоса» по поимке зверского маньяка, орудующего по всей территории СССР. Правоохранители дежурили во всех людных местах: в парках, у вокзалов, на рынках.
Сил милиции не хватало для реализации столь масштабной операции, поэтому на подмогу стали привлекать добровольцев. Чикатило, состоявший в партии КПСС, сам вызвался помогать в поимке маньяка. Жестокий убийца носил повязку дружинника, вместе с милицией патрулировал территорию и допрашивал подозрительных личностей. Однако это не помешало ему совершить ещё 21 убийство.
Чикатило выкалывал своим жертвам глаза
За страшным советским маньяком всегда вилась кровавая дорожка из обезображенных человеческих тел. Чего только он не творил со своими жертвами: насиловал во все отверстия, отгрызал половые органы и языки, вспарывал животы, вырезал женщинам матки.
Одной из отличительных особенностей почерка Чикатило были выколотые глаза. Позже он признался, что верил в легенду, будто бы покойник с открытыми глазами может забрать его с собой. К тому же, Чикатило просто не нравилось, как убитые смотрят на него.
Мать Чикатило могли изнасиловать на его глазах
Маленький Чикатило рос в небольшом украинском селе Яблочное в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году его отец ушёл на фронт, а в 1943 на свет появилась сестра маньяка. Предположительно, его мать была изнасилована немецким солдатом, что являлось не редким случаем в те времена.
Историки предполагают, что Чикатило даже мог быть свидетелем этой жуткой сцены — они с матерью жили в одной комнате и спали на одной постели.
Чикатило прикидывался сумасшедшим на суде
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
На судебном заседании, в ходе которого Чикатило находился в клетке и походил на дикого зверя, он стал выкрикивать невнятные лозунги, обвинять в своих преступлениях войну, родителей, Голодомор. Чикатило орал во всё горло, упал на спину, начал кататься по полу клетки и даже попытался вынуть из штанов свой половой орган, приговаривая, что «этим отростком ничего не получилось бы сделать».
Читайте также:
Родители-каннибалы, побег от нацистов, насилие в армии: как школьный учитель Чикатило начал убивать
Изнасиловал 17 женщин, сжёг ребенка, повесил сына жертвы: как маньяк Миргород избежал пожизненного
Однополые отношения в тюрьме и развод: как милиционер из Зеленограда стал маньяком и ушел на СВО с шизофренией
Евгения Парфентьева