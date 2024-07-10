Родители-каннибалы, побег от нацистов, насилие в армии: как школьный учитель Чикатило начал убивать

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Более 30 лет назад в России расстреляли самого известного серийного убийцу Андрея Чикатило. Забитый с детства мальчик, скромный учитель — он совершал убийства с особой жестокостью, насиловал, а иногда и ел своих жертв.
Как из простого советского гражданина Чикатило превратился в кровавого изувера, попробует разобраться редакция «Радио 1».
Андрей Романович Чикатило родился 16 октября 1936 в селе Яблочное, Украинской ССР.
Достоверной информации о его появлении на свет и взрослении не так много. По некоторым данным в детстве от страдал от гидроцефалии и энурезом (недержание мочи). За последнее мать якобы постоянно избивала маленького Чикатило.
По словам маньяка, его отец во время Великой Отечественной войны был командиром партизанского отряда, попал в немецкий плен, был освобождён американцами и после возвращения в СССР репрессирован, работал в лесах Коми АССР.
В ходе судебных слушаний Чикатило рассказывал две шокирующих истории из детства, которые никому так и не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. По мнению некоторых экспертов, именно они могли оказать сильное влияние на слом психики серийного убийцы.
В 1946 году СССР накрыл страшный голод. Юный Чикатило боялся выходить из дома, потому что мать рассказывала ему историю о брате Степане, которого похитили и съели. Также существует версия о том, что старшего брата съели сами родители во время голода. Историкам не удалось найти ни одного доказательства существования Степана Чикатило.
Маньяк также заявлял, что во время Великой Отечественной войны захватчики повели на расстрел некоторых жителей села Яблочное, вслед за которыми из детского любопытства побежали посмотреть местные мальчишки, среди которых был шестилетний Андрей. Каратели, завершив своё дело, затем открыли огонь по детям, которые бросились убегать. Спасавшийся бегством Чикатило споткнулся и разбил себе до крови голову, после чего его в бессознательном состоянии нашли немцы и, решив, что он мёртв, бросили в яму с телами расстрелянных. После этого ребёнок очнулся, но боясь вылезти из ямы, полночи пролежал в ней среди трупов, и вернулся домой только на рассвете.
Чикатило был рассеянным и робким мальчиком. Он плохо видел, но не носил очки, потому что его дразнили. Школу будущий зверский убийца окончил, получив «отлично» по всем предметам, кроме немецкого.
После окончания школы Андрей Чикатило попытался поступить на юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, однако не прошёл по баллам. Позже он заявлял, что его не взяли в университет из-за репрессированного отца. В 1954 году Чикатило поступил в техническое училище связи в городе Ахтырке, которое окончил в следующем, 1955 году. После окончания училища работал на строительстве линий электропередач под Нижним Тагилом. Решив стать инженером железнодорожного транспорта, поступил на заочное отделение Московского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта, но до призыва в армию успел проучиться только два курса, а после окончания службы продолжать учёбу не стал.
В 1957 Чикатило призвали на службу в армию. Последующие три года он служил сначала в Пограничных войсках КГБ СССР в Средней Азии, а затем — связистом в Берлине в составе Группы советских войск. Предположительно, во время армейской службы маньяк мог подвергаться сексуальному насилию.
После окончания службы Чикатило переехал в населённый пункт Родионово-Несветайская, неподалёку от Ростова-на-Дону, где устроился работать инженером на телефонной станции. Тогда же он вступил в КПСС. Одновременно с работой на телефонной станции Чикатило являлся внештатным корреспондентом районной газеты «Знамя», для которой писал статьи и заметки о новом учебном годе в школе, переписи населения, спортивных соревнованиях и трудовых подвигах родионовцев. Позднее Чикатило писал статьи и заметки по вопросам морали и патриотического воспитания молодёжи в газете «Знамя шахтёра».
В 1962 году сестра маньяка Татьяна познакомила его со своей подругой Феодосией Одначёвой, которая в 1963 году стала его женой. Сразу после свадьбы Чикатило поступил на заочное отделение филологического факультета Ростовского государственного университета и в 1970 году окончил его по специальности «русский язык и литература». В апреле 1965 года с согласия районного комитета партии Андрей Чикатило был назначен на должность председателя районного комитета физической культуры и спорта. В 1970 году заочно окончил Университет марксизма-ленинизма при Ростовском государственном педагогическом институте.
У Чикатило было двое детей — старшая дочь Людмила и сын Юрий.
По словам некоторых специалистов, проблемы с психикой у Чикатило начались, когда он работал в школе и в общежитии. Известны несколько случае домогательств взрослого мужчины к несовершеннолетним, после которых он и был уволен из школы. Предположительно, Чикатило начал испытывать сексуальное удовлетворение от разглядывания и ощупывания детей. К тому же, слабое либидо Чикатило заметно усиливалось, когда партнёр начинал кричать и сопротивляться. Удовольствия от обычных сексуальных контактов он уже не смог испытывать.
Следствие считает, что своё первое убийство Чикатило совершил 22 декабря 1978 года.
24 декабря правоохранители обнаружили труп девятилетней Елены Закотновой. Экспертиза показала, что девочка была задушена, а также изнасилована как вагинально, так и анально. Убийца разорвал ей влагалище и прямую кишку, а затем нанёс три ножевых ранения в живот.
Столь зверское убийство ребёнка должно было быть немедленно раскрыто, поэтому следователи оперативно принялись за работу. Уже спустя несколько часов был задержан подозреваемый — рецидивист Александр Кравченко, который ранее был осуждён на 10 лет за действительно совершённые им изнасилование и убийство десятилетней девочки. До суда Кравченко долго пытали, заставляя дать признательные показания. Преступник сдался, сознался в убийстве Закотновой и был расстрелен.
Позже Чикатило заявил, что заманил Закотнову в безлюдное место, чтобы «просто побаловаться» с ней. Когда маньяк попробовал раздеть её — девочка начала кричать. Чикатило испугался, стал душить ребёнка и так возбудился от своих действия, что совершил с трупом всё вышеописанное.
Верховный суд РФ до сих пор отмечает дело Закотновой как «нераскрытое», вину Чикатило он не признал.
Маньяк орудовал на территории страны на протяжении многих лет. Следователи долго не могли укомплектовать все убийства в одно дело, поскольку Чикатило часто ездил в командировки и активно перемещался по всему СССР.
Серийного маньяка задержали 20 ноября 1990 года, когда он шёл с пивом из поликлиники. Установить его личность удалось благодаря тому, что одна из жертв прокусила ему палец. Чикатило обратился в поликлинику, где больной палец загипсовали, однако позже, когда к лечащему врачу Чикатило пришли следователи, он заявил, что вся ситуация сразу показалась ему странной. Больной утверждал, что палец ему повредила собака, но доктор был убеждён, что след от укуса гораздо больше похож на человеческий.
Чикатило предъявили обвинение в 36 умышленных убийствах, совершённых с особой жестокостью, при этом сам маньяк признался в 56 убийствах. Оперативники же насчитали 65 жертв, которых мог замучить и изнасиловать Чикатило. Точное количество жертв кровавого маньяка, вероятно, уже никогда не удастся установить.
14 февраля 1994 57-летнего Андрея Чикатило предали смертной казни путём расстрела.
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Детство Чикатило
Андрей Романович Чикатило родился 16 октября 1936 в селе Яблочное, Украинской ССР.
Достоверной информации о его появлении на свет и взрослении не так много. По некоторым данным в детстве от страдал от гидроцефалии и энурезом (недержание мочи). За последнее мать якобы постоянно избивала маленького Чикатило.
По словам маньяка, его отец во время Великой Отечественной войны был командиром партизанского отряда, попал в немецкий плен, был освобождён американцами и после возвращения в СССР репрессирован, работал в лесах Коми АССР.
В ходе судебных слушаний Чикатило рассказывал две шокирующих истории из детства, которые никому так и не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. По мнению некоторых экспертов, именно они могли оказать сильное влияние на слом психики серийного убийцы.
В 1946 году СССР накрыл страшный голод. Юный Чикатило боялся выходить из дома, потому что мать рассказывала ему историю о брате Степане, которого похитили и съели. Также существует версия о том, что старшего брата съели сами родители во время голода. Историкам не удалось найти ни одного доказательства существования Степана Чикатило.
Маньяк также заявлял, что во время Великой Отечественной войны захватчики повели на расстрел некоторых жителей села Яблочное, вслед за которыми из детского любопытства побежали посмотреть местные мальчишки, среди которых был шестилетний Андрей. Каратели, завершив своё дело, затем открыли огонь по детям, которые бросились убегать. Спасавшийся бегством Чикатило споткнулся и разбил себе до крови голову, после чего его в бессознательном состоянии нашли немцы и, решив, что он мёртв, бросили в яму с телами расстрелянных. После этого ребёнок очнулся, но боясь вылезти из ямы, полночи пролежал в ней среди трупов, и вернулся домой только на рассвете.
Чикатило был рассеянным и робким мальчиком. Он плохо видел, но не носил очки, потому что его дразнили. Школу будущий зверский убийца окончил, получив «отлично» по всем предметам, кроме немецкого.
Краткая биография Чикатило
После окончания школы Андрей Чикатило попытался поступить на юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, однако не прошёл по баллам. Позже он заявлял, что его не взяли в университет из-за репрессированного отца. В 1954 году Чикатило поступил в техническое училище связи в городе Ахтырке, которое окончил в следующем, 1955 году. После окончания училища работал на строительстве линий электропередач под Нижним Тагилом. Решив стать инженером железнодорожного транспорта, поступил на заочное отделение Московского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта, но до призыва в армию успел проучиться только два курса, а после окончания службы продолжать учёбу не стал.
В 1957 Чикатило призвали на службу в армию. Последующие три года он служил сначала в Пограничных войсках КГБ СССР в Средней Азии, а затем — связистом в Берлине в составе Группы советских войск. Предположительно, во время армейской службы маньяк мог подвергаться сексуальному насилию.
После окончания службы Чикатило переехал в населённый пункт Родионово-Несветайская, неподалёку от Ростова-на-Дону, где устроился работать инженером на телефонной станции. Тогда же он вступил в КПСС. Одновременно с работой на телефонной станции Чикатило являлся внештатным корреспондентом районной газеты «Знамя», для которой писал статьи и заметки о новом учебном годе в школе, переписи населения, спортивных соревнованиях и трудовых подвигах родионовцев. Позднее Чикатило писал статьи и заметки по вопросам морали и патриотического воспитания молодёжи в газете «Знамя шахтёра».
В 1962 году сестра маньяка Татьяна познакомила его со своей подругой Феодосией Одначёвой, которая в 1963 году стала его женой. Сразу после свадьбы Чикатило поступил на заочное отделение филологического факультета Ростовского государственного университета и в 1970 году окончил его по специальности «русский язык и литература». В апреле 1965 года с согласия районного комитета партии Андрей Чикатило был назначен на должность председателя районного комитета физической культуры и спорта. В 1970 году заочно окончил Университет марксизма-ленинизма при Ростовском государственном педагогическом институте.
У Чикатило было двое детей — старшая дочь Людмила и сын Юрий.
Убийство Елены Закотновой
По словам некоторых специалистов, проблемы с психикой у Чикатило начались, когда он работал в школе и в общежитии. Известны несколько случае домогательств взрослого мужчины к несовершеннолетним, после которых он и был уволен из школы. Предположительно, Чикатило начал испытывать сексуальное удовлетворение от разглядывания и ощупывания детей. К тому же, слабое либидо Чикатило заметно усиливалось, когда партнёр начинал кричать и сопротивляться. Удовольствия от обычных сексуальных контактов он уже не смог испытывать.
Следствие считает, что своё первое убийство Чикатило совершил 22 декабря 1978 года.
24 декабря правоохранители обнаружили труп девятилетней Елены Закотновой. Экспертиза показала, что девочка была задушена, а также изнасилована как вагинально, так и анально. Убийца разорвал ей влагалище и прямую кишку, а затем нанёс три ножевых ранения в живот.
Столь зверское убийство ребёнка должно было быть немедленно раскрыто, поэтому следователи оперативно принялись за работу. Уже спустя несколько часов был задержан подозреваемый — рецидивист Александр Кравченко, который ранее был осуждён на 10 лет за действительно совершённые им изнасилование и убийство десятилетней девочки. До суда Кравченко долго пытали, заставляя дать признательные показания. Преступник сдался, сознался в убийстве Закотновой и был расстрелен.
Позже Чикатило заявил, что заманил Закотнову в безлюдное место, чтобы «просто побаловаться» с ней. Когда маньяк попробовал раздеть её — девочка начала кричать. Чикатило испугался, стал душить ребёнка и так возбудился от своих действия, что совершил с трупом всё вышеописанное.
Верховный суд РФ до сих пор отмечает дело Закотновой как «нераскрытое», вину Чикатило он не признал.
Как арестовали Чикатило
Маньяк орудовал на территории страны на протяжении многих лет. Следователи долго не могли укомплектовать все убийства в одно дело, поскольку Чикатило часто ездил в командировки и активно перемещался по всему СССР.
Серийного маньяка задержали 20 ноября 1990 года, когда он шёл с пивом из поликлиники. Установить его личность удалось благодаря тому, что одна из жертв прокусила ему палец. Чикатило обратился в поликлинику, где больной палец загипсовали, однако позже, когда к лечащему врачу Чикатило пришли следователи, он заявил, что вся ситуация сразу показалась ему странной. Больной утверждал, что палец ему повредила собака, но доктор был убеждён, что след от укуса гораздо больше похож на человеческий.
Чикатило предъявили обвинение в 36 умышленных убийствах, совершённых с особой жестокостью, при этом сам маньяк признался в 56 убийствах. Оперативники же насчитали 65 жертв, которых мог замучить и изнасиловать Чикатило. Точное количество жертв кровавого маньяка, вероятно, уже никогда не удастся установить.
14 февраля 1994 57-летнего Андрея Чикатило предали смертной казни путём расстрела.
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Евгения Парфентьева