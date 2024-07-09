Изнасиловал 17 женщин, сжёг ребенка, повесил сына жертвы: как маньяк Миргород избежал пожизненного

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Холодящие кровь преступления самых кровавых серийных маньяков, таких как Пичушкин, Попков, Спесивцев и Чикатило, известны всем жителям нашей большой страны. Но есть и те имена, которые по тем или иным причинам остались неизвестны широкой публике.
В 2010 году суд приговорил к пожизненному лишению свободы серийного маньяка Владимира Миргорода, который до смерти задушил по меньшей мере 17 женщин. Подробнее о том, как Миргород начал убивать и почему следствию так долго не удавалось поймать маньяка, расскажет редакция «Радио 1».
Будущий серийный душитель появился на свет 9 ноября 1979 в Москве.
У Миргорода было обычное детство и юность. Он рос единственным ребёнком в семье, окончив школу поступил в МИСиС, однако бросил учёбу на втором курсы и устроился работать курьером. Как сообщают знавшие Миргорода люди — он хорошо умел располагать к себе людей, в особенности женщин.
Первое убийство будущий серийный маньяк совершил в 2002 году, когда ему было всего 23 года. Жертвой Миргорода стала 25-летняя приезжая девушка из Минска. Они с маньяком познакомились на улице, парень соврал, что у него день рождения и тогда девушка пригласила его в гости, на съёмную квартиру. Миргород связал её, задушил, а затем вынес из квартиры все ценности. Труп девушки нашли только три недели спустя, когда соседи почувствовали запах.
Спустя несколько месяцев после первого убийства маньяк напал на свою вторую жертву на стройке возле Химок. Эту девушку он изнасиловал и задушил. За этим последовала череда аналогичных преступлений — маньяк насиловал и убивал женщин, однако следователи не объединяли эти дела в одно, поскольку у убийцы не было своего специфического почерка. Своих жертв маньяк всегда душил, но на этом сходства заканчивались. Убитыми были девушки совершенно разного возраста и социального статуса. Места преступлений так же разительно отличались одно от другого.
Своё самое жуткое преступление Миргород совершил в июне 2003 года. Рядом с магазином он встретил незнакомую 43-летнюю женщину. Миргород сразу понял — незнакомка пьёт, и решил предложить ей пропустить стаканчик в домашней обстановке. Новая знакомая пригласила маньяка к себе в гости, где он её и задушил. После этого Миргород решил сбежать, однако никак не могу найти ключи от квартиры. Вскоре домой вернулся 15-летний сын убитой. Чтобы не оставлять свидетелей, маньяк придушил и ребёнка, а затем подвесил его на ремне. Позже Миргород признался, что его это позабавило, поскольку мальчик висел «как на виселице».
В 2004 году маньяк был схвачен за изнасилование и ограбление. Преображенский суд Москвы приговорил его к шести годам лишения свободы, а уже в 2010 году серийный маньяк вышел на свободу. Тогда следователи не подозревали Миргорода в серии изнасилований и убийств, которые происходили в столице.
Попался серийный маньяк по сущей глупости. После окончания своего шестилетнего срока он распивал алкоголь в компании знакомых. Спиртное развязало Миргороду язык и он начал хвастаться, как знакомился со своим жертвами и как душил их любыми подручными средствами: поясом от халата, ремешком дамской сумочки, шарфом, электрическим проводом. Взволнованные слушатели обратились в полицию. Миргорода вновь схватили, его отпечатки совпали с теми, которые были найдены на трупах неизвестного маньяка.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала Владимира Миргорода вменяемым. 30 января 2012 года он был приговорён Московским городским судом к пожизненному заключению. Верховный суд оставил приговор без изменений. Отбывал наказание в колонии особого режима «Чёрный беркут», позже его перевели в колонию для пожизненно заключённых «Снежинка» в Хабаровском крае.
Сперва маньяк-душитель признался в восьми убийствах, однако позже экспертиза доказала его причастность к 16 преступлениям.
В 2024 году удалось доказать, что в апреле 2024 года он убил 33-летнюю жительницу дома на улице Лавочкина, а в годом ранее он изнасиловал, задушил и сжёг 16-летнего подростка.
Сложно сказать с уверенностью — удастся ли когда-нибудь установить точное количество жертв душегуба, навсегда изолированного от общества.
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Краткая биография Миргорода
Будущий серийный душитель появился на свет 9 ноября 1979 в Москве.
У Миргорода было обычное детство и юность. Он рос единственным ребёнком в семье, окончив школу поступил в МИСиС, однако бросил учёбу на втором курсы и устроился работать курьером. Как сообщают знавшие Миргорода люди — он хорошо умел располагать к себе людей, в особенности женщин.
Первое убийство Миргорода
Первое убийство будущий серийный маньяк совершил в 2002 году, когда ему было всего 23 года. Жертвой Миргорода стала 25-летняя приезжая девушка из Минска. Они с маньяком познакомились на улице, парень соврал, что у него день рождения и тогда девушка пригласила его в гости, на съёмную квартиру. Миргород связал её, задушил, а затем вынес из квартиры все ценности. Труп девушки нашли только три недели спустя, когда соседи почувствовали запах.
Криминальная «карьера» Миргорода
Спустя несколько месяцев после первого убийства маньяк напал на свою вторую жертву на стройке возле Химок. Эту девушку он изнасиловал и задушил. За этим последовала череда аналогичных преступлений — маньяк насиловал и убивал женщин, однако следователи не объединяли эти дела в одно, поскольку у убийцы не было своего специфического почерка. Своих жертв маньяк всегда душил, но на этом сходства заканчивались. Убитыми были девушки совершенно разного возраста и социального статуса. Места преступлений так же разительно отличались одно от другого.
Своё самое жуткое преступление Миргород совершил в июне 2003 года. Рядом с магазином он встретил незнакомую 43-летнюю женщину. Миргород сразу понял — незнакомка пьёт, и решил предложить ей пропустить стаканчик в домашней обстановке. Новая знакомая пригласила маньяка к себе в гости, где он её и задушил. После этого Миргород решил сбежать, однако никак не могу найти ключи от квартиры. Вскоре домой вернулся 15-летний сын убитой. Чтобы не оставлять свидетелей, маньяк придушил и ребёнка, а затем подвесил его на ремне. Позже Миргород признался, что его это позабавило, поскольку мальчик висел «как на виселице».
Первый тюремный срок Миргорода
В 2004 году маньяк был схвачен за изнасилование и ограбление. Преображенский суд Москвы приговорил его к шести годам лишения свободы, а уже в 2010 году серийный маньяк вышел на свободу. Тогда следователи не подозревали Миргорода в серии изнасилований и убийств, которые происходили в столице.
Миргорода арестовывают и приговаривают к пожизненному
Попался серийный маньяк по сущей глупости. После окончания своего шестилетнего срока он распивал алкоголь в компании знакомых. Спиртное развязало Миргороду язык и он начал хвастаться, как знакомился со своим жертвами и как душил их любыми подручными средствами: поясом от халата, ремешком дамской сумочки, шарфом, электрическим проводом. Взволнованные слушатели обратились в полицию. Миргорода вновь схватили, его отпечатки совпали с теми, которые были найдены на трупах неизвестного маньяка.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала Владимира Миргорода вменяемым. 30 января 2012 года он был приговорён Московским городским судом к пожизненному заключению. Верховный суд оставил приговор без изменений. Отбывал наказание в колонии особого режима «Чёрный беркут», позже его перевели в колонию для пожизненно заключённых «Снежинка» в Хабаровском крае.
Сколько жертв было у Миргорода
Сперва маньяк-душитель признался в восьми убийствах, однако позже экспертиза доказала его причастность к 16 преступлениям.
В 2024 году удалось доказать, что в апреле 2024 года он убил 33-летнюю жительницу дома на улице Лавочкина, а в годом ранее он изнасиловал, задушил и сжёг 16-летнего подростка.
Сложно сказать с уверенностью — удастся ли когда-нибудь установить точное количество жертв душегуба, навсегда изолированного от общества.
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Евгения Парфентьева