JP: Израильский солдат ранил нескольких сослуживцев из-за ночного кошмара

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Военнослужащий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранил сразу нескольких своих сослуживцев из-за приснившегося ему ночного кошмара, сообщает газета Jerusalem Post.
Газета информирует, что военная полиция начала расследование инцидента и намерена допросить военного, его психологическое состояние оценят профессионалы.
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