Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ JP: Израильский солдат ранил нескольких сослуживцев из-за ночного кошмара

JP: Израильский солдат ранил нескольких сослуживцев из-за ночного кошмара

28 декабря 2023, 02:28
Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Военнослужащий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранил сразу нескольких своих сослуживцев из-за приснившегося ему ночного кошмара, сообщает газета Jerusalem Post.

По данным издания, он отдыхал вместе со своим отрядом в лагере в Ашкелоне после участия в операции в секторе Газа. Вероятно, солдат страдал посттравматическим расстройством. Когда ему приснился плохой сон, он начал стрелять в стену. Осколками ранило несколько бойцов, их количество не уточняется.

Газета информирует, что военная полиция начала расследование инцидента и намерена допросить военного, его психологическое состояние оценят профессионалы.

Читайте также:

В Славянске-на-Кубани военный открыл стрельбу по посетителям ресторана

SHOT: В Северной Осетии мужчина открыл стрельбу по прохожему

Замначальника астраханского УГИБДД уволили после стрельбы из автомобиля
#израиль
#солдаты
#стрельба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ленобласти мужчину задержали за изнасилование девочки-подростка
В Тихвине 30-летнего мужчину задержали за изнасилование девочки-подростка
28 декабря 2023, 01:40

Фото: iStock/Rawf8

В городе Тихвин Ленинградской области полицейские задержали мужчину по подозрению в изнасиловании девочки-подростка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.
Отмечается, что мать 17-летней пострадавшей девочки подала заявление в полицию.

«Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением, в котором сообщила, что злоумышленник 25 декабря надругался над ее дочерью», — цитирует телеканал слова собеседника.

Предварительно, инцидент случился на улице Машиностроителей. Там впоследствии правоохранители и задержали 30-летнего мужчину.

Читайте также:

The Thaiger: Отчим несколько месяцев насиловал и запугивал 10-летнюю падчерицу

Фсиновец из Питера заставил третьеклассницу раздеться на камеру и прислать ему видео

В Тюмени на тренера батутного центра возбуждено 10 уголовных дел о педофилии
#мать
#инцидент
#заявление
#подросток
#изнасилование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Уфе полиция разберётся в конфликте школьников, избивших 13-летнего подростка
28 декабря 2023, 01:26

Фото: iStock/Dzurag

В Уфе полиция после заявления женщины об избиении её сына в школе разбирается в конфликте между учениками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.
Уточняется, что в отделе полиции №10 УМВД РФ по Уфе 25 декабря было зарегистрировано заявление от матери 13-летнего подростка о том, что в отношении её сына совершены противоправные действия.

«В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку, опрашивают участников конфликта и педагогический состав учебного учреждения. По предварительным данным, причиной конфликта могли послужить неприязненные отношения между сверстниками. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — проинформировали в МВД.

По информации интернет-издания «Пруфы», ученики школы, расположенной на улице Николая Дмитриева, надели пакет на голову сверстника в раздевалке, наносили ему побои и заставляли целовать грязную обувь.

Читайте также:

Закованный в наручники подросток в Башкирии сбежал из квартиры, где отчим убил мать

Подросток с ножом напал на троих несовершеннолетних в общежитии

В Москве 17-летнему подростку устроили самосуд за секс со школьницей
#подросток
#мвд
#проверки
#школы
#сотрудники
#заявление
#ученики
#рф
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Взрывы раздались в подконтрольном Украине городе Запорожье
28 декабря 2023, 00:20

Фото: iStock/Yaroslava_Pravedna

Взрывы раздались в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Об этом сообщил украинский телеканал Freedom. Местные власти утверждают, что работают системы противовоздушной обороны.
Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги в подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучал в 23.32 мск.

В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, которая вошла в состав России по результатам референдума в сентябре 2022 года. Однако под контролем Киева остаётся бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Читайте также:

«Зеркало недели»: В Херсоне снова звучат взрывы

«Страна.ua»: В Одессе прогремели взрывы

В Запорожской области разрушили несколько объектов инфраструктуры
#запорожская область
#взрывы
#украина
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии жителей коммуны около Бремена эвакуируют из-за прорыва дамбы
27 декабря 2023, 23:44

Фото: iStock/Marc_Bruxelle

Из-за сильных дождей дамба в коммуне Лилиенталь около Бремена дала трещину, сейчас проводится эвакуация жителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на страницы коммуны в социальных сетях.
«Дамба дала трещину в районе Мехландсдайхвег. В настоящее время сотрудники экстренных служб эвакуируют пострадавший район», — рассказало правительство коммуны.

В Нижней Саксонии, где расположены Бремен и Лилиенталь, в итоге ограничили движение общественного транспорта, на некоторые территории въезд вовсе запрещён.

В последние дни Германия столкнулась с масштабными наводнениями из-за обильных осадков. Прогнозы метеорологов при этом совсем не радуют жителей: дожди в стране должны прекратиться в четверг, но только затем, чтобы возобновиться в пятницу, 29 декабря.

Читайте также:

В Турции проливные дожди затопили населённые пункты

В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за дождей и угрозы наводнения

В Уссурийске эвакуируют жителей нескольких домов после прорыва дамбы
#дожди
#германия
#жители
#эвакуация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция Чехии: Пражский стрелок признался в убийстве ребёнка и его отца
27 декабря 2023, 23:33

Фото: iStock/rostislavkral

Давид Козак, который ранее устроил стрельбу в Карловом университете в Праге, признался в совершении других убийств. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря полиции Яна Данека.
В публикации говорится, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме стрелка письмо, где Козак рассказывает о совершении им нападения в Клановицком парке на отца с ребёнком. Пресс-секретарь отметил, что полиция не будет обнародовать текст письма, пока не завершится расследование.

В результате стрельбы на философском факультете Карлового университета погибли 14 человек, ещё 25 получили ранения.

Читайте также:

Стрельба произошла в Карловом университете Праги, есть погибшие и раненые

В Чехии объявили день траура из-за гибели 14 человек при стрельбе в Праге

«Вся лестница была в крови»: Чудом выжившие рассказали об ужасах расстрела в Праге
#полиция
#стрельба
#погибшие
#человек
#письма
#сотрудники
#расследование
#чехия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кирове мать утопила новорождённых детей в раковине
27 декабря 2023, 22:08

Фото: iStock/Andy Tychon

В Кирове женщина утопила в раковине двоих новорождённых детей, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, трагедия случилась 26 декабря.

Как сообщил источник издания, женщина воспитывает ещё четверых детей. В тот злополучный день она позвонила знакомому и попросила его прийти и помочь с ребятами. В какой-то момент мужчина услышал истошные крики матери из ванной комнаты, а затем шум воды. Когда он открыл дверь, то увидел двух новорождённых детей, которых женщина утопила в раковине.

Выяснилось, что она скрывала беременность от всей семьи, а когда родила, то решила сразу же избавиться от новорождённых мальчика и девочки.

Женщину госпитализировали и поместили под аппарат ИВЛ, объяснить причину своего поступка она не может. В ситуации разбираются следователи.

Читайте также:

«Ползла на коленях»: В Екатеринбурге спасли обмороженную женщину с ребёнком

В США подросток застрелил сестру из-за спора о подарках на Рождество

В Кузбассе беременная женщина поскользнулась на льду и чуть не потеряла ребёнка
#следователи
#беременность
#новорождённые
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США подросток застрелил сестру из-за спора о подарках на Рождество
27 декабря 2023, 21:37

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Подросток из США застрелил сестру из-за спора о рождественских подарках, об этом сообщил шериф Пайнеллас Боб Гуалтиери на пресс-конференции.
Как рассказал Гуалтиери, трагедия произошла в американском штате Флорида.

В канун Рождества дети поссорились из-за количества подарков, обнаруженных под ёлкой. Один из братьев выхватил пистолет и стал угрожать второму выстрелом в голову. Затем он выбежал на улицу и выстрелил в сестру, которая гуляла по двору с коляской. Вслед за ним из дома выбежал другой брат, который застрелил убийцу сестры.

Гуалтиери заявил, что после случившегося полиция задержала двоих темнокожих подростков 14 и 15 лет.

Читайте также:

СК: В убийстве пенсионерки в Кашире подозревают 72-летнего рецидивиста

«Потерял адекватность»: На Урале инвалид зарезал отца, а мать отправил в реанимацию

СК: В Красноярске неуравновешенный мужчина изрезал соседей ножом из-за шума
#полиция
#дети
#трагедия
#пистолет
#сша
#подарки
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ползла на коленях»: В Екатеринбурге спасли обмороженную женщину с ребёнком
В Екатеринбурге спасли обмороженную женщину с ребёнком
27 декабря 2023, 21:07

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Екатеринбурге спасли замёрзшую женщину с ребёнком на руках, об этом пишет E1.RU.
По информации СМИ, инцидент произошёл 27 декабря около пяти часов утра на Опалихинской улице.

Мужчина вышел из подъезда и увидел у крыльца замёрзшую женщину без верхней одежды с ребёнком на руках. Пострадавшая едва двигалась и ползла на коленях.

Екатеринбуржец впустил женщину в подъезд, вызвал полицию и скорую помощь.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали мальчика в детскую больницу №9. Женщину также отвезли в больницу, отмечается, что до автомобиля скорой помощи её придётся нести на носилках.

Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.

Читайте также:

В Кузбассе беременная женщина поскользнулась на льду и чуть не потеряла ребёнка

В Омской области 17-летнему подростку отрезало руку на птицефабрике

В Воронежской области двухлетнего ребёнка избили в детском саду
#медики
#екатеринбург
#ребёнок
#холод
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США мужчина напал на подростков с криками о том, что желает смерти белым
27 декабря 2023, 19:43

Фото: istockphoto/dimid_86

В США мужчина с ножом совершил нападение на двух девочек-туристок на почве расовой ненависти.
Канал ABC 7 New York сообщает, что две сестры 14 и 16 лет приехали с семьей из Южной Америки отпраздновать Рождество в Нью-Йорке.

Утром 25 декабря туристы отдыхали в кафе на Центральном вокзале города. Там на них напал разъяренный мужчина.

Известно, что сначала он разозлился на персонал заведения. Якобы ему не разрешили сесть рядом с туристками. Затем достал нож и нанёс несколько ударов девочкам. Он кричал: «Я хочу, чтоб все белые люди были мертвы».

У одной из пострадавших ранение бедра, у второй коллапс легкого после удара ножом в спину. Девочек госпитализировали. В данный момент их жизни ничто не угрожает.

Полиция задержала нападавшего. Задержанным оказался 36-летний Стивен Хатчерсон. Его 17 раз арестовывали. На этот раз мужчине предъявлено обвинение в нападении и покушении на жизнь человека на почве расовой ненависти.

Читайте также:

Пьяные россияне хотели захватить пассажирский самолет, летевший в Ульяновск

Депутат Хинштейн опубликовал видео избиения прокурором офицера Росгвардии

В Москве задержали пьяного водителя Mercedes с бутылкой коньяка в руке
#сша
#подростки
#нападение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф