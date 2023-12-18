В Славянске-на-Кубани военный открыл стрельбу по посетителям ресторана

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В Славянске-на-Кубани задержали военнослужащего, который, предположительно, устроил стрельбу в одном из местных ресторанов, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, инцидент произошёл в ночь на 17 декабря в ресторане «Рояль».
Военнослужащий из местной части повздорил с посетителем заведения, после чего достал травматический пистолет и открыл стрельбу. При этом, какие травмы получил пострадавший – не уточняется.
В пресс-службе ГУМВД по региону сообщили, что подозреваемого удалось задержать. Оружие, из которого была произведена стрельба, было изъято, а материалы по делу военного переданы в следственные органы для принятия дальнейшего решения.
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Военнослужащий из местной части повздорил с посетителем заведения, после чего достал травматический пистолет и открыл стрельбу. При этом, какие травмы получил пострадавший – не уточняется.
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Евгения Парфентьева