SHOT: В Северной Осетии мужчина открыл стрельбу по прохожему

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В североосетинском городе Алагир мужчина открыл стрельбу по прохожему. Как пишет Telegram-канал SHOT, момент нападения попал на видео.
В результате потерпевшего увезли на скорой в больницу с несколькими ранениями, в то время как стрелка ищут полицейские. Мотив же его нападения пока остаётся неизвестным.
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Артем Путинцев