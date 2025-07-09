К директору МХАТа Владимиру Кехману пришли с обыском
У руководителя МХАТ и Михайловского театра Владимира Кехмана прошли обыски в рамках дела о значительной растрате. Об этом сообщает телеграм-канал 112. Согласно данным источника, расследование касается хищений, связанных с реконструкцией сцены МХАТ. Дело находится под контролем Следственного комитета. Сегодня Кехмана вызвали на допрос в качестве свидетеля.
Суммы, упоминаемые в этом деле, пока не раскрыты, однако речь идет о миллионах рублей, выделенных на модернизацию одного из ведущих театров страны.
Ранее Кехмана уже обвиняли в мошенничестве, связанном с его бизнесом — компанией JFC, которая обанкротилась в 2012 году. В 2017 году уголовное преследование в России было прекращено из-за истечения срока давности.
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