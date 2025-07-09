К директору МХАТа Владимиру Кехману пришли с обыском

09 июля 2025, 15:38

Фото: istockphoto /Semen Salivanchuk

У руководителя МХАТ и Михайловского театра Владимира Кехмана прошли обыски в рамках дела о значительной растрате. Об этом сообщает телеграм-канал 112. Согласно данным источника, расследование касается хищений, связанных с реконструкцией сцены МХАТ. Дело находится под контролем Следственного комитета. Сегодня Кехмана вызвали на допрос в качестве свидетеля.