Охранник лишился денег и телефона, отказавшись заниматься любовью на автовокзале в Москве

09 июля 2025, 15:30

В Москве охранник лишился денег после отказа незнакомке в интиме на автовокзале

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве охранник-вахтовик лишился 240 тысяч рублей и телефона после отказа в интиме незнакомке в туалете автовокзала. Об этом пишет Telegram-канал Mash.