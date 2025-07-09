Охранник лишился денег и телефона, отказавшись заниматься любовью на автовокзале в Москве
В Москве охранник лишился денег после отказа незнакомке в интиме на автовокзале
В Москве охранник-вахтовик лишился 240 тысяч рублей и телефона после отказа в интиме незнакомке в туалете автовокзала. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
47-летний Андрей ехал в Пензенскую область с вахты через Москву. Автобус остановился в Котельниках.
Там к нему подошла девушка, которая представилась Натальей. Женщина предложила россиянину заняться любовью в туалете, однако он отказался, после чего незнакомка обокрала мужчину, когда тот уснул на лавке.
После пробуждения мужчина понял, что у него пропал телефон и кошелек с картами. Спустя время Андрей узнал, что с его счетов украли 240 тысяч рублей.
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