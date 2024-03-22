В «Крокус Сити холле» могут оставаться около 100 человек

Фото: РИА Новости / Максим Блинов
В концертном зале «Крокус Сити холл» могут оставаться порядка 100 человек. Об этом сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
В результате пожара у здания начала обрушатся кровля. Часть людей могла укрыться на -1 этаже, часть осталась на четвертом. На данный момент приступить к ликвидации пожара не могут, ожидают прибытия спецназа, передает Baza.
По предварительным данным, количество пострадавших выросло до 50 человек. Как минимум 10 человек погибли.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что выехал на место теракта, создан оперативный штаб.
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Алина Юрчак