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В «Крокус Сити холле» могут оставаться около 100 человек

22 марта 2024, 21:03
Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

В концертном зале «Крокус Сити холл» могут оставаться порядка 100 человек. Об этом сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
В результате пожара у здания начала обрушатся кровля. Часть людей могла укрыться на -1 этаже, часть осталась на четвертом. На данный момент приступить к ликвидации пожара не могут, ожидают прибытия спецназа, передает Baza.

По предварительным данным, количество пострадавших выросло до 50 человек. Как минимум 10 человек погибли.


Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что выехал на место теракта, создан оперативный штаб.

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#человек
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Подоляк: Украина не причастна к теракту в «Крокусе»
22 марта 2024, 22:33

Фото: istock / Silent_GOS

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».
Вечером 22 марта стрельба раздалась перед концертом российской музыкальной группы «Пикник». Как сообщает Генпрокуратура России, неизвестные в камуфляже вошли в здание и открыли стрельбу

В концертном пылает пожар, кровля в районе сцены начала рушиться.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв прибыл к месту теракта. Он заявил, что на месте стрельбы работают сотрудники СОБР и более 70 бригад скорой помощи. В регионе создан оперативный штаб.

Людям оказывают всю необходимую помощь, пострадавших эвакуировали медицинские вертолеты.

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#стрельба
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Володин призвал уничтожить выродков совершивших теракт в «Крокусе»
Володин: выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены
22 марта 2024, 22:32

Фото: Сайт Кремля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил террористический акт в комплексе «Крокус» и заявил о необходимости уничтожения его исполнителей.
Он написал об этом в своем Telegram-канале, подчеркнув, что правоохранительные органы выполняют свою работу.

«Правоохранительные органы выполняют свою работу. Выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены», — заявил Володин.
ФСБ России сообщила о стрельбе и пожаре в «Крокус сити холле» в Красногорске, где должен был проходить концерт группы «Пикник». По предварительным данным, погибли около 40 человек, а более 100 получили ранения. СК России начал уголовное дело по факту теракта.

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СКР возбудил уголовное дело о теракте по факту ЧП в «Крокус Сити Холле»
22 марта 2024, 22:29

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

По факту ЧП в «Крокус Сити Холле» в Красногорске возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России.
«По факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса «Террористический акт», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СКР.

Ранее сообщалось, что в зале открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Как сказали в экстренных службах, в результате нападения здание загорелось. Огнём охвачена его большая часть, частично обрушилась кровля.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, по предварительным данным, в результате теракта в комплексе «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек и более 100 пострадали.

С крыши концертного зала «Крокус после стрельбы, взрыва и пожара спасают людей с помощью подъёмных механизмов, заявили в подмосковном главке МЧС. Огнеборцы ликвидируют крупный пожар. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Пожарные вывели из подвала здания порядка 100 человек. В МЧС региона добавили, что для тушения огня задействована авиация. Два вертолёта сбрасывают воду на горящее здание, ещё один готовится к вылету.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл к месту событий. Он заявил, что на месте стрельбы в Красногорске работают сотрудники СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Людям оказывают помощь. В регионе создан оперативный штаб.

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Пискарёв: Все причастные к теракту в «Крокус сити холле» понесут наказание
22 марта 2024, 22:24

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Глава комиссии ГД РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев заявил, что все заказчики и исполнители теракта в «Крокус сити холле» будут обязательно установлены и понесут самое суровое наказание.
По его словам, трагедия в «Крокус сити холле» показывает, что враги России, в своих попытках сломить страну, не останавливаются ни перед чем.

«Случившееся еще раз показало нам, что враги России не останавливаются ни перед чем в своих попытках сломить Россию, и если это не получается в честном бою на фронте, наносят подлый удар по мирным людям», — написал депутат в своём Телеграм-канале.

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МИД России призвал США передать данные, если у них они есть
МИД: если у США есть данные о теракте, их нужно незамедлительно передать
22 марта 2024, 22:22

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Если у США есть достоверные сведения о теракте в «Крокус сити холле», то они должны быть переданы России немедленно.
Такое мнение 22 марта высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, отвечая на заявление Белого дома о непричастности Украины или украинцев к происшествию в Подмосковье.

«Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», — заявила Захарова.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом не видит таких признаков. Следственные органы России сообщили о стрельбе и пожаре в «Крокус сити холле» в Красногорске, где проходил концерт.

По данным ФСБ, имеются погибшие и пострадавшие, специальные силовые ведомства принимают необходимые меры. СК России возбудил уголовное дело по факту теракта.

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Медицинские вертолеты забрали пострадавших при стрельбе в «Крокус сити холле»
22 марта 2024, 22:20

Фото: istock / Chalabala

Несколько медицинских вертолетов забрали пострадавших из-за стрельбы в концертном зале «Крокус сити холле». Об этом сообщает ТАСС.
Вечером 22 марта концертный зал в подмосковном Красногорске атаковали несколько вооруженных автоматами мужчин в камуфляже и масках. Стрельба началась перед концертом российской музыкальной группы «Пикник».

В здании также разгорелся пожар, у здания начала обрушатся кровля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что выехал в «Крокус Сити Холл». Создан был оперативный штаб. Помимо этого, на место происшествия по поручению генпрокурора РФ выехал прокурор Подмосковья.

По информации ФСБ, есть раненые и погибшие.

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#происшествия
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ФСБ назвала число погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокусе»
ЦОС ФСБ: По предварительным данным, 40 человек погибли и более 100 пострадали
22 марта 2024, 22:19

Фото: iStock/irene_rebrova

По предварительным данным, в результате теракта в комплексе «Крокус сити холл» в Красногорске 40 человек погибли и более 100 пострадали, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Спецслужбы уже проводят все необходимые оперативно-розыскные действия.
По информации ЦОС, для оказания помощи пострадавшим предприняты все необходимые действия.

Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила, что неизвестные в камуфляже ворвались в «Крокус сити холл» и начали стрельбу перед началом концерта российской музыкальной группы «Пикник».

В здании разгорелся пожар, ему присвоен повышенный ранг сложности. Основная работа пожарных направлена на спасение людей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что выехал в «Крокус Сити Холл». Создан был оперативный штаб. Помимо этого, на место происшествия по поручению генпрокурора РФ выехал прокурор Московской области.

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#погибший
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РИА Новости: Кровля «Крокус Сити Холла» начала рушиться
22 марта 2024, 22:19

Фото: РИА новости/Сергей Бобылев

Кровля в районе сцены «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, где вечером 22 марта произошел теракт, возник пожар и погибли люди, начала рушиться. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.




С крыши концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске после стрельбы, взрыва и пожара спасают людей с помощью подъёмных механизмов. Об этом сообщили в подмосковном главке МЧС.

Ранее сообщалось, что в зале открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Как сказали в экстренных службах, в результате нападения здание загорелось. Огнём охвачена его большая часть, частично обрушилась кровля.

По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, однако их точное число официально не называется.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл к месту событий. Он заявил, что на месте стрельбы в Красногорске работают сотрудники СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Людям оказывают помощь. В регионе создан оперативный штаб.

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#здание
#московская область
#теракт
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Матвиенко прокомментировал теракт в «Крокус сити холле»
Матвиенко: Государство окажет помощь семьям погибших и пострадавшим в теракте
22 марта 2024, 22:09

Фото: РИА Новости / Совет Федерации РФ

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что стоящие за терактом в «Крокус сити холл» будут наказаны.
«Те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание», — заявила Матвиенко.
Спикер Совфеда отметила, что государство окажет всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что в «Крокус сити холл» ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

По данным ФСБ, есть раненые и погибшие.

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