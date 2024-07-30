Кабардинец убил подругу за отказ переспать с ним за деньги

Фото: iStock/sreeyashlohiya
В Нальчике мужчина умер в ходе уголовного разбирательства по делу об убийстве его подруги. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Согласно данным следствия, мужчина избил и задушил подругу за то, что она отказалась переспать с ним за деньги. На убийцу завели уголовное дело.
Он не отрицал свою вину, однако во время суда не выдержал морального давления. Фигурант дела скончался от нервного срыва. Уточняется, что у погибшей девушки осталось двое детей.
Ранее сообщалось, что студентка из Москвы, подрабатывающая эскортом, оказалась запертой в квартире с неадекватным мужчиной, который едва не довел ее до самоубийства. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Россиянка ударила новорожденного сына головой о подлокотник из-за плача
В Башкирии задержали стрелка, ранившего девочку под козырьком подъезда
Сотрудницу школы приговорили к двум годам тюрьмы за секс с учеником-аутистом
Он не отрицал свою вину, однако во время суда не выдержал морального давления. Фигурант дела скончался от нервного срыва. Уточняется, что у погибшей девушки осталось двое детей.
Ранее сообщалось, что студентка из Москвы, подрабатывающая эскортом, оказалась запертой в квартире с неадекватным мужчиной, который едва не довел ее до самоубийства. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Россиянка ударила новорожденного сына головой о подлокотник из-за плача
В Башкирии задержали стрелка, ранившего девочку под козырьком подъезда
Сотрудницу школы приговорили к двум годам тюрьмы за секс с учеником-аутистом
Екатерина Коршунова