Сотрудницу школы приговорили к двум годам тюрьмы за секс с учеником-аутистом

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Суд в Великобритании приговорил сотрудницу школы из графства Шропшир к 2,5 годам лишения свободы за совращение ученика. Об этом сообщает Shropshire Star.
Согласно сообщению, 26-летняя Акасия Велберн из города Телфорд установила доверительные отношения с учеником, страдающим аутизмом и не достигшим 16-летнего возраста. Следствие установило, что сначала женщина просто общалась с подростком в соцсетях, но позже начала ему отправлять фотографии интимного характера.
Мальчик в итоге обратился в полицию. На суде женщина полностью признала вину. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы.
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«За этим последовала отвратительная череда изнасилований, когда она регулярно встречалась с жертвой и совершала с ней половые акты у себя дома и в машине», — гласит протокол судебного заседания.
Мальчик в итоге обратился в полицию. На суде женщина полностью признала вину. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы.
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Элина Позднякова