Сотрудницу школы приговорили к двум годам тюрьмы за секс с учеником-аутистом

Правоохранительные органы задержали в Хабаровске Евгения Никонова, заместителя председателя правительства региона, по делу о коррупции.

«Я видел его дело как минимум месяц назад, а может быть, и больше. Могу сказать, что это не пара страниц, а довольно толстая папка. В этом деле упоминаются довольно большие суммы, далеко не один миллион рублей», — отметил источник.





Евгений Никонов появился в правительстве Хабаровского края в августе 2020 года. Он отличился стремлением к переименованию учреждений и масштабной «реструктуризацией» здравоохранения. Его действия не раз критиковал Дмитрий Демешин.

Стоит отметить, что в последнее время проблемы возникают не только у правительства края, но и у администрации Хабаровска. На прошлой неделе Дмитрий Демешин потребовал увольнения первого вице-мэра Игоря Михайловского.