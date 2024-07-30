Россиянка ударила новорожденного сына головой о подлокотник из-за плача

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В Красноярском крае задержали местную жительницу, подозреваемую в расправе над четырехмесячным сыном. Об этом сообщает «Лента.ру».
27 июля текущего года в частном доме на улице Красных Партизан города Уяр был найден младенец без признаков жизни. Согласно информации следствия, с 25 по 27 июля мать малыша злилась из-за поведения 3-летнего сына и плача новорожденного. Она взяла младенца на руки и ударила головой о деревянный подлокотник дивана.
Ребенок получил черепно-мозговую травму, перелом свода черепа и ушиб головного мозга. Из-за полученных травм он скончался. Подозреваемая воспитывала детей одна. Следователи возбудили уголовное дело.
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Екатерина Коршунова