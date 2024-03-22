В Росавиации сообщили об усилении безопасности в аэропортах на фоне стрельбы в «Крокусе»

Жители Подмосковья с начала года выписали через раздел портала «Добродел» «Народный инспектор» штрафы на 720 тысяч рублей. Их получили 119 водителей, оставлявших машины в неположенных местах, сообщили в пресс-службе Главного управления Госжилнадзора и содержания территорий Московской области.