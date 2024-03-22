В Росавиации сообщили об усилении безопасности в аэропортах на фоне стрельбы в «Крокусе»

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В столичных аэропортах России усилили меры безопасности на фоне стрельбы в «Крокус Сити Холле», сообщили в Росавиации.
Меры по усилению безопасности введены на фоне теракта в концертном зале «Крокуса» в Красногорске.
Прежде сообщалось, что вооруженные мужчины в камуфляжных костюмах ворвались в здание и открыли огонь по толпе людей. После начала стрельбы многим удалось покинуть помещение, однако по-прежнему в нем находятся люди.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
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«В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
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Анастасия Хохлова