Площадь пожара после нападения на «Крокус Сити Холл» составляет около 3 тыс. кв. м.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов
Площадь пожара в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске может составлять около 3 тыс. кв. м. Такие данные привели «Интерфаксу» в оперативных службах.
«Площадь может составлять до 3 тысяч квадратных метров. Наблюдается интенсивное горение», – отметил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в зале открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Как сказали в экстренных службах, в результате нападения здание загорелось. Огнём охвачена его большая часть, частично обрушилась кровля.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл к месту событий. Он заявил, что на месте стрельбы в Красногорске работают сотрудники СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Людям оказывают помощь. В регионе создан оперативный штаб.
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Лора Луганская