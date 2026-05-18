Как минимум один человек погиб при стрельбе около мечети в Сан-Диего

Охранник погиб при стрельбе в районе исламского центра в Сан-Диего
В районе исламского центра в Сан-Диего (штат Калифорния) произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию города.
Согласно материалу, правоохранители прибыли на место инцидента после сообщений о выстрелах, которые поступили от очевидцев. Исламский центр, в котором неизвестный открыл огонь, является крупнейшей мечетью в местном округе, где каждый день проводят молитвы и на постоянной основе организуют семинары.
«Ахмед Шабаик, глава мечети, подвергшейся нападению, (...) написал в электронном письме, что погиб по меньшей мере один человек — охранник», — говорится в материале.Мэр Сан-Диего Тодд Глориа заявил, что экстренные службы работают на месте происшествия. Специалисты продолжают выяснять обстоятельства инцидента.
