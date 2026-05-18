В Ивановской области задержали мужчину за убийство 30-летней давности
В Кохме Ивановской области полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве, совершённом 30 лет назад. Подробности предоставила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Согласно материалам следствия, в январе 1996 года в Иванове в одном из домов на 3-й Санаторной улице во время ссоры между двумя мужчинами подозреваемый нанёс оппоненту 66 ударов по голове и туловищу. От полученных травм пострадавший скончался.
«В 1996 году обвиняемому было предъявлено обвинение в совершении преступления..., избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, с марта 1996 года он находился в розыске...» — сообщили в ведомстве.В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого. Суд заключил его под стражу до 14 июля.