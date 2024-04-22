Глава МЧС Чечни Цакаев появился на совещании у Рамзана Кадырова

Фото: chechnya.gov.ru
На совещании у главы Чечни Рамзана Кадырова впервые после инцидента с задержанием появился руководитель МЧС республики Алихан Цакаев. Видеозапись этого совещания была опубликована самим Кадыровым в его Telegram-канале.
Кадыров отметил присутствие руководства МЧС на совещании и подчеркнул необходимость для силовых и правоохранительных органов проводить комплексную подготовку своих сотрудников.
Алихана Цакаева задержали на КПП «Герзель» 14 апреля. Кадыров описал этот инцидент как «постыдную провокацию» и потребовал увольнения полицейских, ответственных за задержание министра.
В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов указал на то, что КПП имеет федеральный статус и не находится под юрисдикцией дагестанских правоохранительных органов, и призвал к тщательному анализу произошедшего.
Между тем, в пресс-службе Главного управления МВД по СКФО рассказали об обстоятельствах задержания Цакаева. По данным ведомства, автомобиль чеченского чиновника был остановлен рядом с границей Дагестана из-за нарушения ПДД, отказа предъявить документы и попытки скрыться от полиции. По их данным, 14 апреля на КПП «Герзельский мост», находящемся на границе Чечни и Дагестана, полицейские заметили автомобиль GMC «Yukon», движущийся по встречной полосе Федеральной трассы Р-217 «Кавказ», что создавало опасность для других участников дорожного движения. При многократных требованиях остановиться и предъявить документы водитель не реагировал, проявлял агрессивное поведение, оскорблял полицейских и пытался скрыться.
Автомобиль министра был остановлен принудительно с использованием специального инженерного заграждения. В процессе «правонарушитель продолжал демонстрировать неадекватное и агрессивное поведение, угрожая сотрудникам полиции».
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Алихана Цакаева задержали на КПП «Герзель» 14 апреля. Кадыров описал этот инцидент как «постыдную провокацию» и потребовал увольнения полицейских, ответственных за задержание министра.
В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов указал на то, что КПП имеет федеральный статус и не находится под юрисдикцией дагестанских правоохранительных органов, и призвал к тщательному анализу произошедшего.
Между тем, в пресс-службе Главного управления МВД по СКФО рассказали об обстоятельствах задержания Цакаева. По данным ведомства, автомобиль чеченского чиновника был остановлен рядом с границей Дагестана из-за нарушения ПДД, отказа предъявить документы и попытки скрыться от полиции. По их данным, 14 апреля на КПП «Герзельский мост», находящемся на границе Чечни и Дагестана, полицейские заметили автомобиль GMC «Yukon», движущийся по встречной полосе Федеральной трассы Р-217 «Кавказ», что создавало опасность для других участников дорожного движения. При многократных требованиях остановиться и предъявить документы водитель не реагировал, проявлял агрессивное поведение, оскорблял полицейских и пытался скрыться.
Автомобиль министра был остановлен принудительно с использованием специального инженерного заграждения. В процессе «правонарушитель продолжал демонстрировать неадекватное и агрессивное поведение, угрожая сотрудникам полиции».
«В отношении него были применены физическая сила и специальные средства (наручники). В свою очередь, злоумышленник нанес несколько ударов правоохранителям», — сообщили в МВД.Проверка обстоятельств инцидента завершена, и ее результаты будут переданы в СК для последующей правовой оценки.
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Артем Кузьмин