Рамзан Кадыров назвал «постыдной провокацией» задержание главы МЧС Чечни Цакаева

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «постыдной провокацией» задержание в Дагестане руководителя МЧС республики генерала Алихана Цакаева. Также он охарактеризовал действия силовиков на КПП как спектакль.
Чеченский лидер выразил возмущение тем фактом, что ряд лиц, которые, по его словам, уже установлены, пытались в грубой форме провести задержание Цакаева, который не совершил грубого нарушения, передаёт телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». У генерала не было с собой служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. Это и стало причиной «целого спектакля», разыгранного на КПП.
По словам главы Чечни, если бы Цакаев ехал в своём генеральском мундире, сотрудники поста даже «побоялись бы посмотреть» в его сторону. Именно поэтому полицейские, выяснив, что имеют дело с генералом, «трусливо разбежались», заключил Рамзмн Кадыров.
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Александр Бойцов