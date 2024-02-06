Жителя Чувашии обвинили в госизмене за намерение устроить теракт

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На жителя Чувашии возбудили уголовное дело о госизмене за намерение устроить теракт по заданию Украины, об этом сообщили в УФСБ по региону.
По информации следствия, 20-летний житель республики вышел на связь с украинскими спецслужбами при помощи интернета.
Чтобы помочь вражеской стороне, он согласился, за вознаграждение, устроить террористические акты на российских предприятиях.
В отношении жителя Чувашии возбудили уголовное дело о государственной измене. При этом, в ведомстве отметили, что ранее в отношении этого же гражданина уже было возбуждено дело за совершение теракта на объекте транспортной инфраструктуры.
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Чтобы помочь вражеской стороне, он согласился, за вознаграждение, устроить террористические акты на российских предприятиях.
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Евгения Парфентьева