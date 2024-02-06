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Жителя Чувашии обвинили в госизмене за намерение устроить теракт

06 февраля 2024, 13:30
Фото: iStock/fergregory

Фото: iStock/fergregory

На жителя Чувашии возбудили уголовное дело о госизмене за намерение устроить теракт по заданию Украины, об этом сообщили в УФСБ по региону.
По информации следствия, 20-летний житель республики вышел на связь с украинскими спецслужбами при помощи интернета.

Чтобы помочь вражеской стороне, он согласился, за вознаграждение, устроить террористические акты на российских предприятиях.


В отношении жителя Чувашии возбудили уголовное дело о государственной измене. При этом, в ведомстве отметили, что ранее в отношении этого же гражданина уже было возбуждено дело за совершение теракта на объекте транспортной инфраструктуры.

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#уголовное госизмена
#чувашия
#теракт
#украина
#фсб
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Мэр Пинаев заявил, что избиение школьницы – это рядовое событие
06 февраля 2024, 13:14

Фото: iStock/globalmoments

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев неожиданно прокомментировал избиение 11-летний школьницы одноклассниками, на встрече в рамках проекта «ЕВРАЗ: Люди будущего».
Незадолго до Нового года двое детей мигрантов жестоко избили 11-летнюю девочку рядом с одной из школ Нижнего Тагила. Всё происходящее мать нападавших снимала на видео, остановить драку она даже не попыталась. В результате, пострадавшую госпитализировали в больницу с травмами живота и сотрясением мозга.

Однако, по словам мэра Пинаева, драка школьников, в результате которой пятиклассница получила серьёзные травмы — это рядовое событие. Он считает, что внимание к этой истории было привлечено исключительно из-за национального фактора.

К тому же, отметил мэр, много комментариев к новости в социальных сетях было оставлено с украинских аккаунтов.

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#драка
#мэр
#школьники
#мигранты
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Пожар разгорелся на Никольской улице Москвы рядом с ГУМом
06 февраля 2024, 12:38

Фото: iStock/Distortion Media

В здании рядом с Красной площадью вспыхнул пожар, об этом сообщает «РИА Новости».
По информации СМИ, здание, котором вспыхнул пожар, находилось на этапе реконструкции. Оно расположено на Никольской улице, неподалёку от ГУМа и Красной площади.

Пламя успело разойтись на 150 квадратных метров, при этом, предположительные причины возгорания пока не озвучиваются. На месте происшествия работают экстренные службы.

«Движение перекрыто по Богоявленскому переулку в центре Москвы в связи с возгоранием на Никольской», — уточнили в столичном департаменте транспорта.

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#пожар
#москва
#красная площадь
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Москвич преследовал бывшую девушку и заставил взять кредит, его задержали
06 февраля 2024, 11:43

Фото: iStock/7713Photography

В Москве задержали мужчину, который на протяжении долгого времени преследовал свою бывшую девушку и угрожал ей, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, 30-летний москвич начал преследовать свою бывшую 21-летнюю девушку после расставания.

На протяжении полугода он угрожал ей, принуждал возобновить отношения и даже заставил бывшую взять на себя кредит в размере 600 тысяч рублей. Деньги он спустил на азартные игры, но возвращать их не стал.

В последний раз преследователь подкараулил девушку на Садовнической улице. Он напал на неё и стал угрожать убийством. После этого злоумышленника задержали.

В отношении москвича возбудили уголовное дело по статьям: «Мошенничество», «Самоуправство», «Хулиганство», «Угроза убийством».

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#москва
#убийство
#мошенничество
#кредит
#задержание
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В Новосибирске приговорили к 20 годам истязавшего и убившего пасынка россиянина
06 февраля 2024, 11:27

Фото: iStock/Andrii Zorii

Суд в Новосибирске вынес приговор местному жителю, обвиняемому в истязании и убийстве малолетнего пасынка, об этом сообщает Следственный комитет РФ в своём Telegram-канале.
Как удалось установить следствию, 33-летний житель Новосибирска регулярно избивал 10-летнего сына своей супруги. Женщина также получала побои от своего мужа. В феврале 2022 года обвиняемый в очередной раз набросился с руганью на ребёнка и, в результате, задушил его до смерти.

Суд признал фигуранта виновным в истязании двух лиц и убийстве малолетнего.

«Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в Следственном комитете.

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#суд
#следственный комитет
#убийство
#ребёнок
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В Коми арестовали сирийца, подозреваемого в организации незаконной миграции
06 февраля 2024, 10:59

Фото: iStock/Naeblys

В Республике Коми арестовали гражданина Сирии, подозреваемого в организации незаконной миграции, об этом сообщает Сыктывкарский городской на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По версии следствия, в период с 01.01.2023 по 29.01.2024 гражданин Сирии Абуд Л.М. вместе с подельниками помог незаконно въехать в Россию мигрантам, после чего те остались проживать на территории Республики Коми.

Накануне Абуд был задержан сотрудниками Министерства внутренних дел.

«Постановлением суда от 05.02.2024 Абуд Л.М. заключен под стражу на 1 месяц 27 суток, то есть по 30.03.2024», — уточнили в пресс-службе суда.

Отмечается, что постановление суда в законную силу ещё не вступило.

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#суд
#коми
#мигранты
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Алексея Арестовича* заочно арестовали на два месяца
06 февраля 2024, 10:38

Фото: iStock/Yingko

Бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича заочно арестовали на два месяца, соответствующая информация опубликована в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
6 февраля Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении Алексей Арестовича* Его заочно арестовали на два месяца.

«Суд избрал меру пресечения в видел заключения под стражу в отношении А.Н. Арестовича* на срок 2 месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ», — уточняется в сообщении суда.

Напомним, Арестовича* обвиняют за публичные призыв к терроризму, а также дискредитация ВС РФ.

Ранее Министерство внутренних дел объявило Арестовича* в международный розыск.

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*Внесен в список террористов и экстремистов
#суд
#москва
#розыск
#террористы
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В сочинской пекарне прогремел взрыв, три человека госпитализированы
06 февраля 2024, 10:21

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Сочи в пекарне супермаркета прогремел мощный взрыв, три человека госпитализированы с ожогами, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, взрыв произошёл в пекарне супермаркета «Магнит» на улице Тимирязева. Предварительно, из-за несоблюдения правил безопасности там взорвался газ.

В настоящий момент известно о трёх пострадавших, с места происшествия их госпитализировали в больницу с серьёзными ожогами — 3, 4 и 5 степени.

На месте взрыва свою работу продолжают экстренные службы.

Не менее мощный взрыв прогремел 2 февраля на газозаправочной станции в африканской Кении. В результате взрывали погибли два человека, ещё 165 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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#взрыв
#газ
#сочи
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Писателя Акунина* заочно арестовали и объявили в международный розыск
06 февраля 2024, 10:09

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск писателя Бориса Акунина, соответствующая информация опубликована в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
6 февраля суд в столице избрал меру пресечения Григорию Чхартишвили (настоящее имя Бориса Акунина). Он будет арестован на два месяца (с момента задержания на территории России). Акунина* обвиняют по уголовным статьям о призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма а также о дискредитации Вооружённых сил РФ.

Басманный суд Москвы объявил писателя Акунина* в международный розыск.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
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Газ взорвался в многоквартирном доме в Севастополе, проводится эвакуация жильцов
Развожаев: Газ взорвался в многоквартирном доме в Севастополе
06 февраля 2024, 10:04

Фото: Telegram-канал М. Развожаева

В Севастополе в одной из квартир жилого дома взорвался газ, в результате чего произошло обрушение части перекрытий между нижними этажами, проводится эвакуация жильцов верхних этажей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«На Леваневского, 18 в жилом доме, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. В квартире никого не было. Произошло обрушение части перекрытий между 1-2 этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение (бывшее кафе «Арктика»)», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в результате ЧП никто не пострадал. С верхних этажей здания эвакуировали восемь человек, в том числе три ребенка. По предварительным данным, площадь разрушения составила порядка 50 квадратных метров. В настоящее время специалисты работают над отключением пострадавшего дома от электричества, газа, водоснабжения и отопления.

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#чп
#кафе
#арктика
#человек
#специалисты
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