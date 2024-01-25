Касинцева, прятавшего Трепову*, приговорили к 1 году 9 месяцам колонии

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Дмитрия Касинцева, в квартире которого пряталась после теракта Дарья Трепова*, приговорили к 1 году 9 месяцам колонии.
Сегодня на оглашение приговора Дарья Трепова* пришла в ярком свитере с мандаринами. Её приговорили к 27 годам колонии и штрафу в 600 тысяч рублей.
Напомним, 2 апреля 2023 года Дарья Трепова пришла на творческую встречу Владлена Татарского и вручила ему статуэтку с его изображением и взрывчаткой внутри. Во время судебного заседания девушка уверяла, что ей не было известно, что внутри статуэтки заложена взрывчатка. Она думала, что там прослушка. Свою вину Трепова не признала. По ей словам, до теракта она вообще не знала, кто такой Владлен Татарский.
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*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Мария Фирсова