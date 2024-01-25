Касинцева, прятавшего Трепову*, приговорили к 1 году 9 месяцам колонии

В городе Мегион в ХМАО родственникам умершей женщины пришлось самостоятельно выкапывать матери могилу на кладбище, так как его администрация не смогла выполнить план работ и потребовала за данные услуги слишком большие деньги. Об этом сообщает портал 72.ru.