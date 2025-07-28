Кемеровчанин вышел на балкон и устроил стрельбу со скуки
В Кемерове 20-летнего молодого человека приговорили к полутора годам условного наказания за стрельбу по двум автомобилям с балкона своей квартиры.
Инцидент произошел в начале марта этого года в Рудничном районе. По версии следствия, парень вышел на балкон и, используя пневматический газобаллонный пистолет, расстрелял стоящие на парковке автомобили «Toyota RAV 4» и «ВАЗ 2107», принадлежащие соседям. В результате его действий были повреждены стекла и кузовные части автомобилей, что привело к значительному материальному ущербу — 147883 и 32900 рублей соответственно, сообщает издание «Сiбдепо».
Перед судом парень выразил раскаяние, помирился с пострадавшими и возместил одному из них 32900 рублей, а также частично компенсировал ущерб второму владельцу, намереваясь полностью покрыть расходы на ремонт. Суд удовлетворил исковые требования потерпевшего и обязал виновника выплатить 87883 рубля.
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