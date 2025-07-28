Школьник «раздевал» одноклассниц при помощи ИИ и был арестован
В Испании арестовали 17-летнего школьника, который при помощи нейросети «раздевал» одноклассниц на фото. Об этом пишет британская газета Daily Mail.
Ситуацией основательно занялись после обращений шестнадцати несовершеннолетних девушек. Первое заявление в полицию поступило в декабре 2024 года. Тогда пострадавшая нашла фейковый аккаунт, созданный от ее имени. В нем были размещены сгенерированные видео и фото порнографического содержания с ее участием.
«На аккаунте были опубликованы фотографии нескольких несовершеннолетних. Все изображения были изменены: с помощью технологий с оригинальных снимков были сгенерированы фейковые обнаженные версии», — пояснила пресс-служба Гражданской гвардии Испании.
Следователи предполагают, что подросток мог не только создавать, но и распространять и продавать эти материалы. В настоящее время продолжается сбор доказательств его вины.
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