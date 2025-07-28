Школьник «раздевал» одноклассниц при помощи ИИ и был арестован

28 июля 2025, 13:45

В Испании арестовали школьника, раздевавшего одноклассниц на фото при помощи ИИ

Фото: iStock/Tippapatt

В Испании арестовали 17-летнего школьника, который при помощи нейросети «раздевал» одноклассниц на фото. Об этом пишет британская газета Daily Mail.